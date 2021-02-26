Россия и Афганистан проработают план поставок вакцины "Спутник V"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кабул и Москва согласились проработать план по возможным поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Афганистан, вопрос обсуждался в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил РИА Новости министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.
"Да, мы обсудили это (на переговорах в пятницу – ред.) и мы согласились проработать соответствующий план на уровне минздравов России и Афганистана", - сказал министр.
По его словам, сроки поставок будут проработаны профильными ведомствами двух стран. "У нас уже проходит вакцинация с использованием индийской вакцины (произведенная в Индии AstraZeneca – ред.), так что они должны посмотреть, как она сработает, и они (представители ведомств – ред.) определят уже сроки возможной поставки российской вакцины. Российская сторона подтвердила свою поддержку, и мы признательны ей за это",- подчеркнул Атмар.
Ранее в пятницу Атмар отмечал после встречи с Лавровым, что Афганистан и Россия договорились вести работу по предотвращению угроз, которые влечет пандемия COVID-19. По его словам, Афганистан благодарен российской стороне за готовность углублять взаимоотношения.
Посол Исламской республики в Москве Саид Тайеб Джавад в интервью РИА Новости заявил ранее, что одной из тем переговоров может стать поставка в Афганистан российской вакцины "Спутник V". Он отмечал, что Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил РИА Новости, что афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.