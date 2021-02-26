https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599160842.html

Россия и Афганистан проработают план поставок вакцины "Спутник V"

Россия и Афганистан проработают план поставок вакцины "Спутник V"

Кабул и Москва согласились проработать план по возможным поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Афганистан, вопрос обсуждался в ходе встречи РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:00

2021-02-26T19:00

2021-02-26T19:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

ханиф атмар

замир кабулов

сергей лавров

афганистан

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кабул и Москва согласились проработать план по возможным поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Афганистан, вопрос обсуждался в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил РИА Новости министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.По его словам, сроки поставок будут проработаны профильными ведомствами двух стран. "У нас уже проходит вакцинация с использованием индийской вакцины (произведенная в Индии AstraZeneca – ред.), так что они должны посмотреть, как она сработает, и они (представители ведомств – ред.) определят уже сроки возможной поставки российской вакцины. Российская сторона подтвердила свою поддержку, и мы признательны ей за это",- подчеркнул Атмар.Ранее в пятницу Атмар отмечал после встречи с Лавровым, что Афганистан и Россия договорились вести работу по предотвращению угроз, которые влечет пандемия COVID-19. По его словам, Афганистан благодарен российской стороне за готовность углублять взаимоотношения.Посол Исламской республики в Москве Саид Тайеб Джавад в интервью РИА Новости заявил ранее, что одной из тем переговоров может стать поставка в Афганистан российской вакцины "Спутник V". Он отмечал, что Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил РИА Новости, что афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210226/sputnik-1599069383.html

россия

афганистан

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ханиф атмар, замир кабулов, сергей лавров, афганистан, в мире