https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599139200.html

Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве "Спутника V"

Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве "Спутника V"

Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:23

2021-02-26T17:23

2021-02-26T17:23

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Сообщаем, что был подписан меморандум о взаимопонимании между Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций, представляющей институт Гамалеи, и моим представителем (Richmond Laboratories – ред.) с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса", - говорится в документе, подписанном руководством лаборатории и направленном аргентинской бирже.Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Аргентине в рамках ускоренной процедуры. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил о том, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598857316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, в мире