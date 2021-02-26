Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве "Спутника V"
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Сообщаем, что был подписан меморандум о взаимопонимании между Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций, представляющей институт Гамалеи, и моим представителем (Richmond Laboratories – ред.) с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса", - говорится в документе, подписанном руководством лаборатории и направленном аргентинской бирже.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Аргентине в рамках ускоренной процедуры. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил о том, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.
Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.