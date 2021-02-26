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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599139200.html
Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве "Спутника V"
Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве "Спутника V"
Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:23
2021-02-26T17:23
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Сообщаем, что был подписан меморандум о взаимопонимании между Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций, представляющей институт Гамалеи, и моим представителем (Richmond Laboratories – ред.) с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса", - говорится в документе, подписанном руководством лаборатории и направленном аргентинской бирже.Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Аргентине в рамках ускоренной процедуры. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил о том, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598857316.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, в мире

Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве "Спутника V"

17:23 26.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Сообщаем, что был подписан меморандум о взаимопонимании между Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций, представляющей институт Гамалеи, и моим представителем (Richmond Laboratories – ред.) с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса", - говорится в документе, подписанном руководством лаборатории и направленном аргентинской бирже.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Аргентине в рамках ускоренной процедуры. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил о том, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.
Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 01:52
Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
 
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