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Распространение коронавируса
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В Эстонии заканчиваются вакцины от COVID-19
В Эстонии заканчиваются вакцины от COVID-19
Вакцины от COVID-19 практически закончились в Эстонии при рекордном росте заболеваемости коронавирусом, сообщил в пятницу глава республиканского департамента... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:52
2021-02-26T16:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 практически закончились в Эстонии при рекордном росте заболеваемости коронавирусом, сообщил в пятницу глава республиканского департамента здоровья Юллар Ланно.Ранее министр здравоохранения и труда Танель Кийк сообщил, что компания AstraZeneca на неделю задерживает доставку своей вакцины в Эстонию.В Эстонии второй день подряд фиксируются антирекорды заболеваемости COVID-19 за сутки. В четверг было зарегистрировано 1154 случаев заражения, в пятницу - 1204. Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 887,75 на 100 тысяч населения.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру пятницы прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 72 363 человека, из которых 31 158 получили уже обе дозы вакцины.
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коронавирус covid-19, эстония, в мире

В Эстонии заканчиваются вакцины от COVID-19

16:52 26.02.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 практически закончились в Эстонии при рекордном росте заболеваемости коронавирусом, сообщил в пятницу глава республиканского департамента здоровья Юллар Ланно.
"Ситуация с вакцинами плачевная. Вакцины у департамента здоровья на нуле. Количество AstraZeneca на складе - ноль. Pfizer - 1% и Moderna - всего несколько тысяч доз", - сказал Ланно на пресс-конференции в Таллине.
Ранее министр здравоохранения и труда Танель Кийк сообщил, что компания AstraZeneca на неделю задерживает доставку своей вакцины в Эстонию.
В Эстонии второй день подряд фиксируются антирекорды заболеваемости COVID-19 за сутки. В четверг было зарегистрировано 1154 случаев заражения, в пятницу - 1204. Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 887,75 на 100 тысяч населения.
Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру пятницы прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 72 363 человека, из которых 31 158 получили уже обе дозы вакцины.
 
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