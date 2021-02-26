https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599133189.html

В Эстонии заканчиваются вакцины от COVID-19

В Эстонии заканчиваются вакцины от COVID-19

Вакцины от COVID-19 практически закончились в Эстонии при рекордном росте заболеваемости коронавирусом, сообщил в пятницу глава республиканского департамента... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:52

2021-02-26T16:52

2021-02-26T16:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 практически закончились в Эстонии при рекордном росте заболеваемости коронавирусом, сообщил в пятницу глава республиканского департамента здоровья Юллар Ланно.Ранее министр здравоохранения и труда Танель Кийк сообщил, что компания AstraZeneca на неделю задерживает доставку своей вакцины в Эстонию.В Эстонии второй день подряд фиксируются антирекорды заболеваемости COVID-19 за сутки. В четверг было зарегистрировано 1154 случаев заражения, в пятницу - 1204. Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 887,75 на 100 тысяч населения.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру пятницы прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 72 363 человека, из которых 31 158 получили уже обе дозы вакцины.

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коронавирус covid-19, эстония, в мире