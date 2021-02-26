https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599131413.html

Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"

Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"

Белоруссия произвела на своем фармацевтическом предприятии пробную партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:42

2021-02-26T16:42

2021-02-26T21:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия произвела на своем фармацевтическом предприятии пробную партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич."Произведена пробная партия российской вакцины", — сказал Пиневич журналистам.По словам министра, пробная партия вакцины выпущена на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты".Как указал Пиневич, данный шаг — один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Белоруссии и России, а также "хороший старт научно-медицинского взаимодействия". "Мы выполнили договоренности наших президентов о совместном противодействии распространению инфекции. Вакцинация является сейчас неотъемлемым фактором борьбы против эпидемического процесса", — заметил он.Пиневич подчеркнул, что для белорусской стороны взаимодействие с российскими коллегами в медицинской сфере носит стратегический характер. "Наша цель — локализация производства данного препарата на мощностях белорусских предприятий", — добавил глава Минздрава республики.В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса. В среду министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-26T16:42 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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