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Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"
Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"
Белоруссия произвела на своем фармацевтическом предприятии пробную партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:42
2021-02-26T16:42
2021-02-26T21:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия произвела на своем фармацевтическом предприятии пробную партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич."Произведена пробная партия российской вакцины", — сказал Пиневич журналистам.По словам министра, пробная партия вакцины выпущена на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты".Как указал Пиневич, данный шаг — один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Белоруссии и России, а также "хороший старт научно-медицинского взаимодействия". "Мы выполнили договоренности наших президентов о совместном противодействии распространению инфекции. Вакцинация является сейчас неотъемлемым фактором борьбы против эпидемического процесса", — заметил он.Пиневич подчеркнул, что для белорусской стороны взаимодействие с российскими коллегами в медицинской сфере носит стратегический характер. "Наша цель — локализация производства данного препарата на мощностях белорусских предприятий", — добавил глава Минздрава республики.В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса. В среду министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
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2021-02-26T16:42
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