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Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"
Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"
Белоруссия произвела на своем фармацевтическом предприятии пробную партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:42
2021-02-26T21:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия произвела на своем фармацевтическом предприятии пробную партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич."Произведена пробная партия российской вакцины", — сказал Пиневич журналистам.По словам министра, пробная партия вакцины выпущена на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты".Как указал Пиневич, данный шаг — один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Белоруссии и России, а также "хороший старт научно-медицинского взаимодействия". "Мы выполнили договоренности наших президентов о совместном противодействии распространению инфекции. Вакцинация является сейчас неотъемлемым фактором борьбы против эпидемического процесса", — заметил он.Пиневич подчеркнул, что для белорусской стороны взаимодействие с российскими коллегами в медицинской сфере носит стратегический характер. "Наша цель — локализация производства данного препарата на мощностях белорусских предприятий", — добавил глава Минздрава республики.В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса. В среду министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Белоруссия произвела пробную партию "Спутника V"

16:42 26.02.2021 (обновлено: 21:07 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия произвела на своем фармацевтическом предприятии пробную партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
"Произведена пробная партия российской вакцины", — сказал Пиневич журналистам.
По словам министра, пробная партия вакцины выпущена на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты".
Как указал Пиневич, данный шаг — один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Белоруссии и России, а также "хороший старт научно-медицинского взаимодействия". "Мы выполнили договоренности наших президентов о совместном противодействии распространению инфекции. Вакцинация является сейчас неотъемлемым фактором борьбы против эпидемического процесса", — заметил он.
Пиневич подчеркнул, что для белорусской стороны взаимодействие с российскими коллегами в медицинской сфере носит стратегический характер. "Наша цель — локализация производства данного препарата на мощностях белорусских предприятий", — добавил глава Минздрава республики.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса. В среду министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияВ мире
 
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