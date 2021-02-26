https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599126361.html

Молдавия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Молдавия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Молдавия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:20

2021-02-26T16:20

2021-02-26T17:52

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

игорь додон

молдавия

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Молдавия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины."Молдавия стала 38 страной мира, одобрившей "Спутник V", - говорится в сообщении.Пресс-служба Агентства по лекарствам Молдавии сообщила о регистрации в пятницу трех вакцин от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V".Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил ранее в пятницу, что в стране зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". По словам Додона, поставка российской вакцины в страну начнется в ближайшее время.Он отметил, что успешная регистрация вакцины в стране состоялась вопреки попыткам администрации президента Молдавии помешать этому. "Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за открытость и готовность помочь Молдавии и ее населению. Кроме того, хотел бы вновь выразить глубокое уважение и признательность молдавским медикам, которые в тяжелейших условиях пандемии прилагают титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан", - добавил Додон.В конце января Додон сообщил, что Молдавия получила от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". По его словам, в случае регистрации республика должна была получить до 100 тысяч доз в конце января, а весь необходимый объем - в течение четырех-шести месяцев."Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.

https://ria.ru/20210226/sputnik-1599069383.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, игорь додон, молдавия, в мире