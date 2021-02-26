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Путин обсудил с Курцем поставку и производство "Спутника V"
Путин обсудил с Курцем поставку и производство "Спутника V"
Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможные поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:19
2021-02-26T16:19
2021-02-26T16:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможные поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе Кремля.Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе Вены.В администрации российского президента отметили, что Путин и Курц также подробно обсудили противодействие распространению инфекции и налаживание совместного производства "Спутника V".В начале февраля австрийский канцлер заявил, что готов привиться российской или китайской вакцинами против коронавируса, если их одобрят в Евросоюзе. Он также сообщил о готовности организовать производство этих препаратов в Австрии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, на минувшей неделе сообщил, что Москва ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями о производстве "Спутника V".
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