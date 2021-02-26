Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599125981.html
Путин обсудил с Курцем поставку и производство "Спутника V"
Путин обсудил с Курцем поставку и производство "Спутника V"
Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможные поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:19
2021-02-26T16:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
себастьян курц
владимир путин
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155310/56/1553105631_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_4fabcdfa0f5e2128838d78f22367657e.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможные поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе Кремля.Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе Вены.В администрации российского президента отметили, что Путин и Курц также подробно обсудили противодействие распространению инфекции и налаживание совместного производства "Спутника V".В начале февраля австрийский канцлер заявил, что готов привиться российской или китайской вакцинами против коронавируса, если их одобрят в Евросоюзе. Он также сообщил о готовности организовать производство этих препаратов в Австрии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, на минувшей неделе сообщил, что Москва ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями о производстве "Спутника V".
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155310/56/1553105631_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_3e135c8db8e9facf585be364c41eda4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, себастьян курц, владимир путин, австрия, в мире

Путин обсудил с Курцем поставку и производство "Спутника V"

16:19 26.02.2021 (обновлено: 16:52 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц на первом заседании круглого стола форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине. 27 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц на первом заседании круглого стола форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможные поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе Кремля.
Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе Вены.
В администрации российского президента отметили, что Путин и Курц также подробно обсудили противодействие распространению инфекции и налаживание совместного производства "Спутника V".
В начале февраля австрийский канцлер заявил, что готов привиться российской или китайской вакцинами против коронавируса, если их одобрят в Евросоюзе. Он также сообщил о готовности организовать производство этих препаратов в Австрии.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, на минувшей неделе сообщил, что Москва ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями о производстве "Спутника V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСебастьян КурцВладимир ПутинАвстрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния