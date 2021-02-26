https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599088801.html
Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
Вакцину от коронавируса производства AstraZeneca рекомендуют в Польше для людей до 70 лет, заявил официальный представитель минздрава страны Войцех Андрусевич... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:36
2021-02-26T13:36
2021-02-26T13:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997495_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_6f0a06e09feae267dd6ae71ff6f1e2e3.jpg
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину от коронавируса производства AstraZeneca рекомендуют в Польше для людей до 70 лет, заявил официальный представитель минздрава страны Войцех Андрусевич на брифинге в пятницу.Ранее в Польше вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для людей до 60 лет, потом возраст пациентов повысили до 65 лет."Медицинский совет рекомендовал применение вакцины AstraZeneca для лиц до 69-го года жизни. Группа по вопросам вакцинации при министре здравоохранения также рекомендует эту вакцину для людей до 70-го года жизни", - сказал Андрусевич.Вакциной AstraZeneca в Польше прививают учителей.
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4aaad58377c2b5c8ab376ae08b34cbf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , польша, в мире