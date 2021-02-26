https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599088801.html

Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca

Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca

Вакцину от коронавируса производства AstraZeneca рекомендуют в Польше для людей до 70 лет, заявил официальный представитель минздрава страны Войцех Андрусевич... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:36

2021-02-26T13:36

2021-02-26T13:36

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коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

польша

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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину от коронавируса производства AstraZeneca рекомендуют в Польше для людей до 70 лет, заявил официальный представитель минздрава страны Войцех Андрусевич на брифинге в пятницу.Ранее в Польше вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для людей до 60 лет, потом возраст пациентов повысили до 65 лет."Медицинский совет рекомендовал применение вакцины AstraZeneca для лиц до 69-го года жизни. Группа по вопросам вакцинации при министре здравоохранения также рекомендует эту вакцину для людей до 70-го года жизни", - сказал Андрусевич.Вакциной AstraZeneca в Польше прививают учителей.

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , польша, в мире