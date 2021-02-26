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Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
Вакцину от коронавируса производства AstraZeneca рекомендуют в Польше для людей до 70 лет, заявил официальный представитель минздрава страны Войцех Андрусевич... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:36
2021-02-26T13:36
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здоровье - общество
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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину от коронавируса производства AstraZeneca рекомендуют в Польше для людей до 70 лет, заявил официальный представитель минздрава страны Войцех Андрусевич на брифинге в пятницу.Ранее в Польше вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для людей до 60 лет, потом возраст пациентов повысили до 65 лет."Медицинский совет рекомендовал применение вакцины AstraZeneca для лиц до 69-го года жизни. Группа по вопросам вакцинации при министре здравоохранения также рекомендует эту вакцину для людей до 70-го года жизни", - сказал Андрусевич.Вакциной AstraZeneca в Польше прививают учителей.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , польша, в мире

Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca

13:36 26.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрепарат от коронавируса Oxford/AstraZenec в Центральной районной больнице Ивано-Франковской области на Украине
Препарат от коронавируса Oxford/AstraZenec в Центральной районной больнице Ивано-Франковской области на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину от коронавируса производства AstraZeneca рекомендуют в Польше для людей до 70 лет, заявил официальный представитель минздрава страны Войцех Андрусевич на брифинге в пятницу.
Ранее в Польше вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для людей до 60 лет, потом возраст пациентов повысили до 65 лет.
"Медицинский совет рекомендовал применение вакцины AstraZeneca для лиц до 69-го года жизни. Группа по вопросам вакцинации при министре здравоохранения также рекомендует эту вакцину для людей до 70-го года жизни", - сказал Андрусевич.
Вакциной AstraZeneca в Польше прививают учителей.
 
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