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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599058138.html
На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины Oxford/AstraZeneca
На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины Oxford/AstraZeneca
На Украине зарегистрировали несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca, заявил главный... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:24
2021-02-26T12:31
распространение коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
astrazeneca
украина
в мире
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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. На Украине зарегистрировали несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.Во вторник утром в Киев прилетел борт из Индии с 500 тысячами доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек.Один случай зафиксировали в Черниговской области, еще шесть — в Черкасской.За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 333 844 человек, выздоровели 1 163 555, еще 25 742 пациента спасти не удалось. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает 17-е место по числу инфицированных.
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, astrazeneca , украина, в мире

На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины Oxford/AstraZeneca

11:24 26.02.2021 (обновлено: 12:31 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСтарт вакцинации от коронавируса на Украине
Старт вакцинации от коронавируса на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. На Украине зарегистрировали несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Во вторник утром в Киев прилетел борт из Индии с 500 тысячами доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек.

"По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные", — сказал Ляшко на брифинге.

Один случай зафиксировали в Черниговской области, еще шесть — в Черкасской.
За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 333 844 человек, выздоровели 1 163 555, еще 25 742 пациента спасти не удалось. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает 17-е место по числу инфицированных.
 
Распространение коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19AstraZenecaУкраинаВ мире
 
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