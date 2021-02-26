https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599058138.html

На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины Oxford/AstraZeneca

На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины Oxford/AstraZeneca

На Украине зарегистрировали несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca, заявил главный... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:24

2021-02-26T11:24

2021-02-26T12:31

распространение коронавируса

виктор ляшко

коронавирус covid-19

astrazeneca

украина

в мире

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. На Украине зарегистрировали несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.Во вторник утром в Киев прилетел борт из Индии с 500 тысячами доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек.Один случай зафиксировали в Черниговской области, еще шесть — в Черкасской.За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 333 844 человек, выздоровели 1 163 555, еще 25 742 пациента спасти не удалось. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает 17-е место по числу инфицированных.

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор ляшко, коронавирус covid-19, astrazeneca , украина, в мире