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https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599033801.html
Вьетнам начал вторую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19
Вьетнам начал вторую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19
Вьетнам приступил в пятницу к осуществлению второй фазы испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает вьетнамский... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:40
2021-02-26T08:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вьетнам
в мире
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БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Вьетнам приступил в пятницу к осуществлению второй фазы испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает вьетнамский правительственный интернет-портал со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Вторая фаза испытаний вакцины NanoCovax производства вьетнамской фармацевтической фирмы Nanogen началась в пятницу в военно-медицинской академии министерства обороны Вьетнама, говорится в сообщении.Nanogen Pharmaceutical Biotechnologies – одна из четырех компаний и организаций Вьетнама, разрабатывающих собственные вакцины от коронавирусной инфекции, наряду с Институтом вакцин и медицинской биологии Академии медицинских наук, государственной Компанией по производству вакцин и биоматериалов №1 и Центром иммунизирующих вакцин.Власти Вьетнама планируют вакцинировать большую часть населения страны в течение 2021 года импортными и местными препаратами. В вакцинации планируется использовать препараты, разработанные в Великобритании, США и России, а также вакцины собственного производства.С момента начала пандемии, по данным минздрава Вьетнама, в стране заболели 2 412 человек, выздоровели 1 804 человека, скончались 35 человек.
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коронавирус covid-19, вьетнам, в мире

Вьетнам начал вторую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19

08:40 26.02.2021
 
© AP Photo / Hau DinhДевушки в медицинских масках на улице Ханоя, Вьетнам
Девушки в медицинских масках на улице Ханоя, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Hau Dinh
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БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Вьетнам приступил в пятницу к осуществлению второй фазы испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает вьетнамский правительственный интернет-портал со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Вторая фаза испытаний вакцины NanoCovax производства вьетнамской фармацевтической фирмы Nanogen началась в пятницу в военно-медицинской академии министерства обороны Вьетнама, говорится в сообщении.
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Nanogen Pharmaceutical Biotechnologies – одна из четырех компаний и организаций Вьетнама, разрабатывающих собственные вакцины от коронавирусной инфекции, наряду с Институтом вакцин и медицинской биологии Академии медицинских наук, государственной Компанией по производству вакцин и биоматериалов №1 и Центром иммунизирующих вакцин.
Власти Вьетнама планируют вакцинировать большую часть населения страны в течение 2021 года импортными и местными препаратами. В вакцинации планируется использовать препараты, разработанные в Великобритании, США и России, а также вакцины собственного производства.
С момента начала пандемии, по данным минздрава Вьетнама, в стране заболели 2 412 человек, выздоровели 1 804 человека, скончались 35 человек.
 
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