https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599021662.html
Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"
Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"
Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза то, что итальянская певица Анна Мария Кьюри привилась российской вакциной РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:25
2021-02-26T01:25
2021-02-26T12:28
распространение коронавируса
анна мария кьюри
тим макналти
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза то, что итальянская певица Анна Мария Кьюри привилась российской вакциной "Спутник V".Автор отметил, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и в беседе с телеканалом RT раскритиковала работу ЕС по вакцинации. Макналти считает этот факт унизительным для европейских чиновников.Певица предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит препаратов и начать всеобщую вакцинацию.Журналист также отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения "Спутника V". Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
https://ria.ru/20210224/sputnik-1598808986.html
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