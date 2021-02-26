https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599021662.html

Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"

Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"

Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза то, что итальянская певица Анна Мария Кьюри привилась российской вакциной РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T01:25

2021-02-26T01:25

2021-02-26T12:28

распространение коронавируса

анна мария кьюри

тим макналти

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза то, что итальянская певица Анна Мария Кьюри привилась российской вакциной "Спутник V".Автор отметил, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и в беседе с телеканалом RT раскритиковала работу ЕС по вакцинации. Макналти считает этот факт унизительным для европейских чиновников.Певица предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит препаратов и начать всеобщую вакцинацию.Журналист также отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения "Спутника V". Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

https://ria.ru/20210224/sputnik-1598808986.html

россия

хорватия

словакия

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