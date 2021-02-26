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https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599021662.html
Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"
Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"
Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза то, что итальянская певица Анна Мария Кьюри привилась российской вакциной РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:25
2021-02-26T12:28
распространение коронавируса
анна мария кьюри
тим макналти
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза то, что итальянская певица Анна Мария Кьюри привилась российской вакциной "Спутник V".Автор отметил, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и в беседе с телеканалом RT раскритиковала работу ЕС по вакцинации. Макналти считает этот факт унизительным для европейских чиновников.Певица предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит препаратов и начать всеобщую вакцинацию.Журналист также отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения "Спутника V". Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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анна мария кьюри, тим макналти, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, хорватия, словакия

Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"

01:25 26.02.2021 (обновлено: 12:28 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза то, что итальянская певица Анна Мария Кьюри привилась российской вакциной "Спутник V".
Автор отметил, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и в беседе с телеканалом RT раскритиковала работу ЕС по вакцинации. Макналти считает этот факт унизительным для европейских чиновников.

"В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры — все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят", — сказала Кьюри.

Певица предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит препаратов и начать всеобщую вакцинацию.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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Распространение коронавирусаАнна Мария КьюриТим МакналтиВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвросоюзХорватияСловакия
 
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