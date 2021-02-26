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https://ria.ru/20210226/ukraina-1599084659.html
В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
Идея ввести уголовную ответственность на Украине за "коллаборационизм" - это попытка депутатов пропрезидентской фракции выдавить из политической жизни страны... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:21
2021-02-26T13:21
виктор медведчук
елена панина
украина
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Идея ввести уголовную ответственность на Украине за "коллаборационизм" - это попытка депутатов пропрезидентской фракции выдавить из политической жизни страны своих оппонентов, а по сути дела - подготовка почвы для запрета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагают ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады."Выдвиженцы Сороса, заправляющие в Раде, хотят не только выдавить из политической жизни страны своих оппонентов, но и уничтожить оргструктуры оппозиции. По сути дела, они готовят почву для запрета ведущей политической партии Украины – ОПЗЖ, которая, по данным соцопросов, заняла бы сейчас первое место на парламентских выборах и которую поддерживает большинство жителей южных и восточных регионов страны. Создается впечатление, что скоро на Украине будут наказуемы любые действия, кроме пропаганды войны с РФ. Конечно же, все эти шаги не являются личной инициативой "соросят", здесь торчат уши западных кураторов, на ручном управлении которых сидит официальный Киев. На фоне очевидного банкротства прозападного режима они отбрасывают даже видимость демократии и "европейских стандартов", - сказала Панина РИА Новости.Политик отметила, что под статью "коллаборационизм" пытаются подвести даже "призывы к сотрудничеству с Россией", за это угрожают запретом на занятие любых госдолжностей и ликвидацией юридических лиц, уполномоченные представители которых заподозрены в пророссийских взглядах."После разгрома Конституционного суда, попыток политического уничтожения (одного из лидеров ОПЗЖ Виктора) Медведчука и (лидера "Партии Шария" Анатолия) Шария, закрытия оппозиционных телеканалов это еще шаг в сторону диктатуры по модели "банановой республики", - отметила Панина.
https://ria.ru/20210226/ukraina-1599036659.html
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виктор медведчук, елена панина, украина, в мире

В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией

13:21 26.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Идея ввести уголовную ответственность на Украине за "коллаборационизм" - это попытка депутатов пропрезидентской фракции выдавить из политической жизни страны своих оппонентов, а по сути дела - подготовка почвы для запрета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагают ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
09:20
Сенатор оценил украинский проект о наказании за сотрудничество с Россией
"Выдвиженцы Сороса, заправляющие в Раде, хотят не только выдавить из политической жизни страны своих оппонентов, но и уничтожить оргструктуры оппозиции. По сути дела, они готовят почву для запрета ведущей политической партии Украины – ОПЗЖ, которая, по данным соцопросов, заняла бы сейчас первое место на парламентских выборах и которую поддерживает большинство жителей южных и восточных регионов страны. Создается впечатление, что скоро на Украине будут наказуемы любые действия, кроме пропаганды войны с РФ. Конечно же, все эти шаги не являются личной инициативой "соросят", здесь торчат уши западных кураторов, на ручном управлении которых сидит официальный Киев. На фоне очевидного банкротства прозападного режима они отбрасывают даже видимость демократии и "европейских стандартов", - сказала Панина РИА Новости.
Политик отметила, что под статью "коллаборационизм" пытаются подвести даже "призывы к сотрудничеству с Россией", за это угрожают запретом на занятие любых госдолжностей и ликвидацией юридических лиц, уполномоченные представители которых заподозрены в пророссийских взглядах.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
13:00
В Кремле прокомментировали действия властей Украины против оппозиции
"После разгрома Конституционного суда, попыток политического уничтожения (одного из лидеров ОПЗЖ Виктора) Медведчука и (лидера "Партии Шария" Анатолия) Шария, закрытия оппозиционных телеканалов это еще шаг в сторону диктатуры по модели "банановой республики", - отметила Панина.
 
Виктор МедведчукЕлена ПанинаУкраинаВ мире
 
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