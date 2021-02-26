https://ria.ru/20210226/ucheniya-1599049206.html

На Курилах начались крупные военные учения

На Курилах начались крупные военные учения

На Курильских островах стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:47

2021-02-26T10:47

2021-02-26T11:41

курильские острова

безопасность

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На Курильских островах стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве.В них принимают участие более тысячи военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа и около 300 единиц техники: силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты, беспилотники для разведки и корректировки огня. Руководит маневрами исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский. На первом этапе подразделения подняли по учебной тревоге, после чего они совершили марш на полигоны Горячие ключи и Лагунное.Затем командирам предстоит отработать управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, организацию обороны в условиях, когда противник применяет дроны, а также использование средств радиоэлектронного подавления.

https://ria.ru/20201201/kurily-1587078442.html

курильские острова

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2021

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курильские острова, безопасность