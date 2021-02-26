Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/ucheniya-1599049206.html
На Курилах начались крупные военные учения
На Курилах начались крупные военные учения
На Курильских островах стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:47
2021-02-26T11:41
курильские острова
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155014/70/1550147002_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_200e0621c24ddfb58de3af1f66b3aaa3.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На Курильских островах стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве.В них принимают участие более тысячи военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа и около 300 единиц техники: силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты, беспилотники для разведки и корректировки огня. Руководит маневрами исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский. На первом этапе подразделения подняли по учебной тревоге, после чего они совершили марш на полигоны Горячие ключи и Лагунное.Затем командирам предстоит отработать управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, организацию обороны в условиях, когда противник применяет дроны, а также использование средств радиоэлектронного подавления.
https://ria.ru/20201201/kurily-1587078442.html
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155014/70/1550147002_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_77e37f01cbf8f6593c3f1c43329169e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курильские острова, безопасность

На Курилах начались крупные военные учения

10:47 26.02.2021 (обновлено: 11:41 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 МТВ-5-1
Вертолеты Ми-8 МТВ-5-1 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На Курильских островах стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве.
В них принимают участие более тысячи военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа и около 300 единиц техники: силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты, беспилотники для разведки и корректировки огня.
Руководит маневрами исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский.
На первом этапе подразделения подняли по учебной тревоге, после чего они совершили марш на полигоны Горячие ключи и Лагунное.
Затем командирам предстоит отработать управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, организацию обороны в условиях, когда противник применяет дроны, а также использование средств радиоэлектронного подавления.
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 04:29
На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4
 
Курильские островаБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11Мария Бутина получила благодарность от Путина
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
Лента новостейМолния