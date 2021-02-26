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На Курилах начались крупные военные учения
На Курилах начались крупные военные учения
На Курильских островах стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:47
2021-02-26T10:47
2021-02-26T11:41
курильские острова
безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На Курильских островах стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве.В них принимают участие более тысячи военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа и около 300 единиц техники: силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты, беспилотники для разведки и корректировки огня. Руководит маневрами исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский. На первом этапе подразделения подняли по учебной тревоге, после чего они совершили марш на полигоны Горячие ключи и Лагунное.Затем командирам предстоит отработать управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, организацию обороны в условиях, когда противник применяет дроны, а также использование средств радиоэлектронного подавления.
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курильские острова, безопасность
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
На Курильских островах
стартовали крупные тактические учения по противодесантной обороне, сообщили в военном ведомстве.
В них принимают участие более тысячи военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа и около 300 единиц техники: силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты, беспилотники для разведки и корректировки огня.
Руководит маневрами исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский.
На первом этапе подразделения подняли по учебной тревоге, после чего они совершили марш на полигоны Горячие ключи и Лагунное.
Затем командирам предстоит отработать управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, организацию обороны в условиях, когда противник применяет дроны, а также использование средств радиоэлектронного подавления.