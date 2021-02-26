https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599030587.html

Сахалинец убил собутыльника, после чего покончил с собой в СИЗО

Сахалинец убил собутыльника, после чего покончил с собой в СИЗО

Житель Сахалина, обвиняемый в убийстве собутыльника, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:58

2021-02-26T07:58

2021-02-26T07:58

россия

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Житель Сахалина, обвиняемый в убийстве собутыльника, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.По версии следствия, 31-летний житель города Анива в течение нескольких дней распивал алкоголь в квартире приятеля в компании знакомых, среди них был и 52-летний мужчина, которого впоследствии нашли мертвым в квартире. В ходе одного из застолий последний оскорбил обвиняемого. На этой почве у них возник конфликт, обвиняемый бил собутыльника кулаками и ногами, всего нанес не менее 50 ударов, сообщает следствие. А после не менее пяти раз приложил разогретый утюг к обнаженному телу потерпевшего. После чего скрылся, сообщили в СУ СК.Смерть потерпевшего, по данным следствия, наступила на месте происшествия от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.Обвиняемого заключили под стражу. Находясь в камере одного из следственных изоляторов, он покончил жизнь самоубийством, сообщили в СУ СК. Проводится проверка.

https://ria.ru/20200128/1563970885.html

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южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия