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Сахалинец убил собутыльника, после чего покончил с собой в СИЗО
Сахалинец убил собутыльника, после чего покончил с собой в СИЗО
Житель Сахалина, обвиняемый в убийстве собутыльника, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:58
2021-02-26T07:58
россия
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Житель Сахалина, обвиняемый в убийстве собутыльника, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.По версии следствия, 31-летний житель города Анива в течение нескольких дней распивал алкоголь в квартире приятеля в компании знакомых, среди них был и 52-летний мужчина, которого впоследствии нашли мертвым в квартире. В ходе одного из застолий последний оскорбил обвиняемого. На этой почве у них возник конфликт, обвиняемый бил собутыльника кулаками и ногами, всего нанес не менее 50 ударов, сообщает следствие. А после не менее пяти раз приложил разогретый утюг к обнаженному телу потерпевшего. После чего скрылся, сообщили в СУ СК.Смерть потерпевшего, по данным следствия, наступила на месте происшествия от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.Обвиняемого заключили под стражу. Находясь в камере одного из следственных изоляторов, он покончил жизнь самоубийством, сообщили в СУ СК. Проводится проверка.
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южно-сахалинск
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россия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

Сахалинец убил собутыльника, после чего покончил с собой в СИЗО

07:58 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник следственного изолятора
Сотрудник следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Житель Сахалина, обвиняемый в убийстве собутыльника, покончил с собой в камере следственного изолятора, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
По версии следствия, 31-летний житель города Анива в течение нескольких дней распивал алкоголь в квартире приятеля в компании знакомых, среди них был и 52-летний мужчина, которого впоследствии нашли мертвым в квартире. В ходе одного из застолий последний оскорбил обвиняемого. На этой почве у них возник конфликт, обвиняемый бил собутыльника кулаками и ногами, всего нанес не менее 50 ударов, сообщает следствие. А после не менее пяти раз приложил разогретый утюг к обнаженному телу потерпевшего. После чего скрылся, сообщили в СУ СК.
Смерть потерпевшего, по данным следствия, наступила на месте происшествия от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.
"По факту обнаружения в одной из квартир жилого дома по улице Калинина районного центра тела 52-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК.
Обвиняемого заключили под стражу. Находясь в камере одного из следственных изоляторов, он покончил жизнь самоубийством, сообщили в СУ СК. Проводится проверка.
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РоссияСахалинСледственный комитет России (СК РФ)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
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