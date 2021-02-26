Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
05:04 26.02.2021 (обновлено: 05:10 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что войска Эритреи совершили массовое убийство мирных жителей в эфиопском штате Тыграй.
"Отряды армии Эритреи, воевавшие в штате Тыграй, систематическим образом убили сотни безоружных граждан в городе Аксум 28-29 ноября 2020 года. Они открывали огонь на улицах и прочесывали дом за домом", - говорится в заявлении организации со ссылкой на показания более чем 40 выживших очевидцев.
По словам правозащитников, действия войск Эритреи в Аксуме могут быть приравнены к преступлениям против человечности.
Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству. В конце прошлого года президент эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявлял, что Эритрея направила войска через границу в поддержку правительственных сил Эфиопии.
Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался около 20 лет, в результате чего эритрейские беженцы прибыли в Эфиопию. Конфликт прекратился после прихода к власти премьер-министра Эфиопии Абийи Ахмеда Али, который получил Нобелевскую премию мира в 2019 году за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.
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