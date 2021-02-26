https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

"Она учительница, ей доверяли": под Омском раскрыли два жестоких убийства

"Она учительница, ей доверяли": под Омском раскрыли два жестоких убийства

Забил молотком, расчленил и закопал — в Омске завершилось расследование уголовного дела 39-летнего Евгения Гущина, обвиняемого в двух убийствах. Первой жертвой... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:00

2021-02-26T08:00

2021-02-26T10:06

скр

следственный комитет россии (ск рф)

омск

происшествия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Забил молотком, расчленил и закопал — в Омске завершилось расследование уголовного дела 39-летнего Евгения Гущина, обвиняемого в двух убийствах. Первой жертвой еще в начале нулевых стал его отец, а спустя 19 лет — гражданская жена. По версии СК, подозреваемый быстро избавился от трупов и умело замел следы. Причем после расправы над отцом ему помогла мать — педагог начальной школы и "очень уважаемый в селе человек". О том, как Гущин пытался запутать следователей, — в материале РИА Новости.Мертвая тишинаЛетом 2001-го в селе Лузино с населением девять тысяч человек пропал сотрудник местного железнодорожного депо Федор Гущин. Вместе с женой, сыном и дочерью он жил в квартире на четвертом этаже пятиэтажки."Около пяти часов утра мы проснулись от криков, доносившихся с кухни Гущиных, — рассказывает РИА Новости Светлана, соседка этажом ниже. — Сначала была слышна громкая ругань, а потом шум борьбы. Весь следующий день в квартире стояла мертвая тишина. Вскоре мы узнали, что Федя исчез".Жена Гущина Тамара сообщила милиции, что муж уехал в Омск — в строительный магазин за потолочной плиткой. И не вернулся. Поскольку от Лузино до Омска всего около 30 километров и местные часто ездят в город по делам, оперативников такое объяснение вполне устроило. Пропавшего объявили в розыск, однако, по мнению жителей села, разыскивали не очень активно. "Ни с нами, ни с соседями сверху так ни разу и не побеседовали, — продолжает Светлана. — Милиционеры якобы приходили днем, когда все на работе, пообщались с несколькими пенсионерками и на этом успокоились. Мы, в свою очередь, о том утреннем скандале ничего не сказали, потому что для Гущиных такие разборки были обычными. Тамара постоянно доводила мужа до белого каления. Хотя по характеру он был спокойным и уравновешенным. Пожалуй, самым адекватным в их семье".Светлана решила, что та утренняя ссора стала последней каплей, поэтому Федор просто психанул и ушел из дома. Настораживало лишь то, что он, по словам Тамары, не взял с собой вещи и документы. Как отмечают следователи, уголовное дело по статье "Убийство" тогда все же возбудили. Допрашивали родных пропавшего, в том числе 19-летнего сына Евгения. Он твердил, что отец уехал в строительный магазин. Подозрение от сына отчасти отвела мать — Тамару в селе знали и уважали, она всю жизнь проработала учителем начальных классов в местной школе № 2 и воспитала не одно поколение. К ее мнению прислушивались, словам доверяли.В итоге многолетние поиски Гущина-старшего так ни к чему и не привели. О том, что с ним случилось, узнали лишь спустя 19 лет, когда в Лузино вновь бесследно исчез человек — 52-летняя Лариса Василек.Нервный ученикГущин-младший окончил школу, где преподавала его мать. Жительница села Наталья (имя изменено по ее просьбе), учившаяся в параллельном классе, вспоминает: сверстники обходили Евгения стороной, да и сам он был довольным замкнутым, ни с кем особо не общался."Явно вел себя неадекватно, — объясняет она. — Даже разговаривать нормально не мог, постоянно орал. И мама у него была такая же нервная, кричала на всех по поводу и без. Многие ученики ее очень боялись".После школы Евгений уехал в Омск и поступил в университет путей сообщения. Потом вернулся в Лузино, поселился у родителей, устроился электриком. Женился. Но брак продлился недолго — жена вскоре ушла. Со временем Гущин лишился постоянной работы, перебивался случайными заказами, пристрастился к выпивке. "Соседи на него жаловались, — говорит Светлана. — То он открывал газ и угрожал всех взорвать, то залезал на подоконник, распахивал окно и орал, что сейчас спрыгнет. Сотрудники полиции приезжали регулярно, но сделать ничего не могли. Как-то после очередного дебоша Женя угодил в психиатрическую больницу. Мы вздохнули спокойно, но когда он вернулся, все пошло по-старому". Несколько лет назад, уже после смерти матери, Гущин сошелся с Ларисой Василек из соседнего дома. Она постарше, у нее взрослые сын и дочь. Тоже прикладывалась к бутылке. Пара поселилась в квартире Евгения, где в то время жила его сестра Ольга.Неожиданное признаниеЛариса пропала осенью 2019-го, однако узнали об этом лишь спустя полгода: сын пришел поздравить с 8 Марта и не увидел ее в квартире Гущина. По словам знакомых Василек, все это время Евгений переписывался с детьми от имени Ларисы, а также регулярно отправлял ее пожилой матери СМС. Никто из родных и предположить не мог, что женщины давно нет в живых. "Гущин заявил нам, что Лариса пропала, пока он после очередного запоя лежал в больнице, — рассказывает старший следователь Омского межрайонного следственного отдела областного управления СКР, лейтенант юстиции Егор Мироненко. — На допросах путался. Например, сообщил, что телефон сожительницы потерялся, а в следующий раз вдруг вспомнил: аппарат разбился. Это вызвало подозрения, и Гущина отправили на полиграф. После этого он во всем сознался". По версии следствия, во время очередной пьяной ссоры Гущин зарезал гражданскую супругу, кухонным ножом расчленил труп, затем в спортивных сумках вывез части тела в лес и закопал в трех разных местах.Показав эти места, Евгений заявил следователям, что хочет еще кое в чем признаться, чтобы "отсидеть и спать спокойно". И рассказал об убийстве отца. По данным СК, в ходе скандала глава семьи стал предъявлять жене претензии в том, что она слишком балует сына и всячески ему потакает. В этот момент Гущин-младший вернулся домой, схватил молоток и забил Федора до смерти. Мать с сыном завернули труп в ковер, на мотоцикле вывезли в лес и закопали. Останки спустя 19 лет откапывали трактором."Сестра Гущина была свидетелем обоих преступлений, — добавляет соседка. — Но брат ее настолько запугал, что она молчала, а потом и вовсе загремела в психбольницу. Уже после того как Евгения арестовали, Ольга рассказала мне, что до сих пор выплачивает кредит, который мать взяла, поскольку надо было отмазать сына от какого-то другого уголовного преследования. Тамара действительно чрезмерно опекала Женю, а Федору это очень не нравилось".Судебный процесс начнется в ближайшее время. Если вину Гущина докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Некоторые жители села опасаются, что вместо колонии его отправят на принудительное лечение в психбольницу, и уже через пару лет он вернется в Лузино. Однако, по словам следователя, судебно-психиатрическая экспертиза признала Гущина полностью вменяемым в момент совершения обоих преступлений, поэтому его ждет колония строгого режима.

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Гущин рассказывает, где закопал останки убитых Житель Омской области два года назад расчленил сожительницу, которая его приревновала, а в ходе расследования сознался в убийстве отца 19 лет назад, сообщается на сайте регионального СК. По данным следствия, летом 2001 года в селе Лузино Омской области 19-летний Евгений Гущин, вернувшись домой с учебы, увидел что родители ссорятся, отец делал ремонт и забивал гвозди молотком. Во время ссоры отец ударил по щеке мать, Гущин вступился за нее, выхватил из рук отца молоток и ударил его по голове. Отец скончался на месте. Вместе с матерью Гущин вывезли тело отца в ковре в лес и закопали, а через три дня заявили в полицию о том, что отец уехал в Омск в строительный магазин и пропал без вести. Преступление оставалось не раскрытым, пока осенью 2019 года Гущин не убил свою сожительницу. 2021-02-26T08:00 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия