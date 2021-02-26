https://ria.ru/20210226/tyumenagro-1599125651.html
На третьей очереди комбината "ТюменьАгро" собрали первый урожай
На третьей очереди комбината "ТюменьАгро" собрали первый урожай
Первый урожай получен на третьей очереди тепличного комбината "ТюменьАгро", построенного в деревне Нариманова Тюменского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:17
2021-02-26T16:17
2021-02-26T16:17
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Первый урожай получен на третьей очереди тепличного комбината "ТюменьАгро", построенного в деревне Нариманова Тюменского района, сообщает пресс-служба областного правительства. Ежегодно комбинат будут производить более 31 тысячи тонн продукции, что позволит полностью обеспечить регион овощами закрытого грунта и свежей зеленью. Губернатор области Александр Моор, который вместе с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, ознакомился с работой комбината отметил, что объект начали строить пять лет назад, в бытность Якушева главой региона. "Посеянные вами семена инвестиций дают всходы", – сказал Моор, обращаясь к полпреду. Строительство объекта завершилось в ноябре 2020 года. Третья очередь занимает почти 17 гектаров. Как сообщил Дмитрий Лашин, генеральный директор УК "РОСТ", всего в проект вложены 5,1 миллиарда рублей, созданы 312 рабочих мест.Особенностью нового комплекса стала современная технология электродосвечивания, позволяющая с 16 гектаров получать урожай, который по объему сопоставим с урожайностью с 32 гектаров без применения новшества.Ввод в эксплуатацию теплиц третьего этапа позволил максимально перепрофилировать теплицы первого и второго этапов под выращивание томата и черри."Тюмень Агро" – один из самых крупных тепличных комплексов на Урале. Его продукция имеет разрешения для экспорта в страны Евросоюза. В планах – строительство четвертой очереди на 20 гектарах. Планируемый объем инвестиций – 6 миллиардов рублей, будут созданы еще 200 рабочих мест. С учетом третьей и четвертой очереди штат тепличного комбината превысит 800 человек.По сообщению пресс-службы, всего в аграрном секторе Тюменской области реализуются более 200 инвестиционных проектов. Объем потенциальных инвестиций с 2020 по 2024 год только в этой отрасли составляет около 48 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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александр моор, тюменская область, тюменский район
ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости.
Первый урожай получен на третьей очереди тепличного комбината "ТюменьАгро", построенного в деревне Нариманова Тюменского района
, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ежегодно комбинат будут производить более 31 тысячи тонн продукции, что позволит полностью обеспечить регион овощами закрытого грунта и свежей зеленью.
Губернатор области Александр Моор
, который вместе с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым
, ознакомился с работой комбината отметил, что объект начали строить пять лет назад, в бытность Якушева главой региона.
"Посеянные вами семена инвестиций дают всходы", – сказал Моор, обращаясь к полпреду. Строительство объекта завершилось в ноябре 2020 года. Третья очередь занимает почти 17 гектаров.
Как сообщил Дмитрий Лашин, генеральный директор УК "РОСТ", всего в проект вложены 5,1 миллиарда рублей, созданы 312 рабочих мест.
Особенностью нового комплекса стала современная технология электродосвечивания, позволяющая с 16 гектаров получать урожай, который по объему сопоставим с урожайностью с 32 гектаров без применения новшества.
Ввод в эксплуатацию теплиц третьего этапа позволил максимально перепрофилировать теплицы первого и второго этапов под выращивание томата и черри.
"Тюмень Агро" – один из самых крупных тепличных комплексов на Урале. Его продукция имеет разрешения для экспорта в страны Евросоюза
. В планах – строительство четвертой очереди на 20 гектарах. Планируемый объем инвестиций – 6 миллиардов рублей, будут созданы еще 200 рабочих мест. С учетом третьей и четвертой очереди штат тепличного комбината превысит 800 человек.
По сообщению пресс-службы, всего в аграрном секторе Тюменской области
реализуются более 200 инвестиционных проектов. Объем потенциальных инвестиций с 2020 по 2024 год только в этой отрасли составляет около 48 миллиардов рублей.