https://ria.ru/20210226/tyumenagro-1599125651.html

На третьей очереди комбината "ТюменьАгро" собрали первый урожай

На третьей очереди комбината "ТюменьАгро" собрали первый урожай

Первый урожай получен на третьей очереди тепличного комбината "ТюменьАгро", построенного в деревне Нариманова Тюменского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:17

2021-02-26T16:17

2021-02-26T16:17

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Первый урожай получен на третьей очереди тепличного комбината "ТюменьАгро", построенного в деревне Нариманова Тюменского района, сообщает пресс-служба областного правительства. Ежегодно комбинат будут производить более 31 тысячи тонн продукции, что позволит полностью обеспечить регион овощами закрытого грунта и свежей зеленью. Губернатор области Александр Моор, который вместе с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, ознакомился с работой комбината отметил, что объект начали строить пять лет назад, в бытность Якушева главой региона. "Посеянные вами семена инвестиций дают всходы", – сказал Моор, обращаясь к полпреду. Строительство объекта завершилось в ноябре 2020 года. Третья очередь занимает почти 17 гектаров. Как сообщил Дмитрий Лашин, генеральный директор УК "РОСТ", всего в проект вложены 5,1 миллиарда рублей, созданы 312 рабочих мест.Особенностью нового комплекса стала современная технология электродосвечивания, позволяющая с 16 гектаров получать урожай, который по объему сопоставим с урожайностью с 32 гектаров без применения новшества.Ввод в эксплуатацию теплиц третьего этапа позволил максимально перепрофилировать теплицы первого и второго этапов под выращивание томата и черри."Тюмень Агро" – один из самых крупных тепличных комплексов на Урале. Его продукция имеет разрешения для экспорта в страны Евросоюза. В планах – строительство четвертой очереди на 20 гектарах. Планируемый объем инвестиций – 6 миллиардов рублей, будут созданы еще 200 рабочих мест. С учетом третьей и четвертой очереди штат тепличного комбината превысит 800 человек.По сообщению пресс-службы, всего в аграрном секторе Тюменской области реализуются более 200 инвестиционных проектов. Объем потенциальных инвестиций с 2020 по 2024 год только в этой отрасли составляет около 48 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210218/formula-1598063522.html

тюменская область

тюменский район

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александр моор, тюменская область, тюменский район