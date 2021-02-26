https://ria.ru/20210226/turtsiya-1599153168.html
Россиянам, застрявшим в Анталье, предложены транзитные варианты перелета
Россиянам, застрявшим в Анталье, предложены транзитные варианты перелета
Россиянам, которые не смогли вылететь в Екатеринбург из Антальи из-за замены воздушного судна, предложены варианты перелета транзитом через другие города РФ,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:42
2021-02-26T18:42
2021-02-26T18:42
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новости - туризм
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Россиянам, которые не смогли вылететь в Екатеринбург из Антальи из-за замены воздушного судна, предложены варианты перелета транзитом через другие города РФ, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в этом турецком городе."По техническим причинам 25 февраля произошла задержка чартерного рейса по маршруту Анталья – Екатеринбург, – сказал собеседник агентства. – По имеющейся у генконсульства информации, авиаперевозчик был вынужден произвести замену воздушного судна на борт меньшей вместимости. При посадке пассажиров приоритет был отдан организованным группам, которые обслуживает туроператор, зафрахтовавший рейс".По его словам, пассажирам, приобретшим билеты на индивидуальной основе и не попавшим в самолет из-за его замены, авиаперевозчик гарантировал возврат денежных средств за неиспользованные билеты."Им также были предложены варианты перелета в Екатеринбург транзитом через другие города России. Гражданам рекомендовано в случае наличия претензий к авиакомпании обращаться в надзорные российские инстанции, контролирующие воздушные пассажирское перевозки", - заявил представитель российской дипмиссии.Он отметил, что в настоящее время между Россией и Турцией поддерживается достаточно интенсивное авиасообщение. "Только из Антальи ежедневно осуществляется до 30 регулярных и чартерных рейсов в десятки регионов России, что позволяет российским гражданам, оказавшимся в непростой ситуации в силу форс-мажорных обстоятельств, рассматривать альтернативные варианты возвращения на родину", — добавил дипломат.
https://ria.ru/20210225/turtsiya-1598763680.html
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екатеринбург, россия, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, анталья (провинция), новости - туризм, турция
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Россиянам, которые не смогли вылететь в Екатеринбург из Антальи из-за замены воздушного судна, предложены варианты перелета транзитом через другие города РФ, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в этом турецком городе.
"По техническим причинам 25 февраля произошла задержка чартерного рейса по маршруту Анталья – Екатеринбург, – сказал собеседник агентства. – По имеющейся у генконсульства информации, авиаперевозчик был вынужден произвести замену воздушного судна на борт меньшей вместимости. При посадке пассажиров приоритет был отдан организованным группам, которые обслуживает туроператор, зафрахтовавший рейс".
По его словам, пассажирам, приобретшим билеты на индивидуальной основе и не попавшим в самолет из-за его замены, авиаперевозчик гарантировал возврат денежных средств за неиспользованные билеты.
"Им также были предложены варианты перелета в Екатеринбург транзитом через другие города России. Гражданам рекомендовано в случае наличия претензий к авиакомпании обращаться в надзорные российские инстанции, контролирующие воздушные пассажирское перевозки", - заявил представитель российской дипмиссии.
Он отметил, что в настоящее время между Россией и Турцией поддерживается достаточно интенсивное авиасообщение. "Только из Антальи ежедневно осуществляется до 30 регулярных и чартерных рейсов в десятки регионов России, что позволяет российским гражданам, оказавшимся в непростой ситуации в силу форс-мажорных обстоятельств, рассматривать альтернативные варианты возвращения на родину", — добавил дипломат.