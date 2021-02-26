https://ria.ru/20210226/turizm-1598874323.html
Власти Саудовской Аравии планируют инвестировать в развитие туризма
Власти Саудовской Аравии планируют инвестировать в развитие туризма
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании компании, которая вложит три миллиарда долларов в инфраструктурные и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:01
2021-02-26T11:01
2021-02-26T11:01
туризм
туризм
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саудовская аравия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании компании, которая вложит три миллиарда долларов в инфраструктурные и туристические проекты, сообщает Синьхуа.Фирма на 100 процентов принадлежит Государственному инвестиционному фонду, уточняет Саудовское агентство печати. Предполагается, что предприятие займется строительством гостиниц на 2,7 тысячи номеров, возведет 1,3 тысячи единиц жилья и 30 торгово-развлекательных объектов. К 2030 году эти проекты должны принести в экономику страны порядка восьми миллиардов долларов.
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туризм, новости - туризм, саудовская аравия
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании компании, которая вложит три миллиарда долларов в инфраструктурные и туристические проекты, сообщает Синьхуа.
Фирма на 100 процентов принадлежит Государственному инвестиционному фонду, уточняет Саудовское агентство печати.
Предполагается, что предприятие займется строительством гостиниц на 2,7 тысячи номеров, возведет 1,3 тысячи единиц жилья и 30 торгово-развлекательных объектов.
К 2030 году эти проекты должны принести в экономику страны порядка восьми миллиардов долларов.