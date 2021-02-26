https://ria.ru/20210226/turizm-1598874323.html

Власти Саудовской Аравии планируют инвестировать в развитие туризма

Власти Саудовской Аравии планируют инвестировать в развитие туризма

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании компании, которая вложит три миллиарда долларов в инфраструктурные и... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:01

2021-02-26T11:01

2021-02-26T11:01

туризм

туризм

новости - туризм

саудовская аравия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании компании, которая вложит три миллиарда долларов в инфраструктурные и туристические проекты, сообщает Синьхуа.Фирма на 100 процентов принадлежит Государственному инвестиционному фонду, уточняет Саудовское агентство печати. Предполагается, что предприятие займется строительством гостиниц на 2,7 тысячи номеров, возведет 1,3 тысячи единиц жилья и 30 торгово-развлекательных объектов. К 2030 году эти проекты должны принести в экономику страны порядка восьми миллиардов долларов.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

саудовская аравия

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2021

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