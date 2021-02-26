https://ria.ru/20210226/tsirkon-1599031178.html
Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"
Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск" в этом году первой из российских субмарин выполнит стрельбу гиперзвуковыми... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:05
2021-02-26T08:05
2021-02-26T08:05
россия
алексей криворучко
москва
безопасность
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск" в этом году первой из российских субмарин выполнит стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в том числе из-под воды, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он добавил, что ранее были выполнены стрельбы "Цирконом" с погружных стендов, имитирующих пуски с субмарин из подводного положения. Источник не уточнил сроки прошедших подводных испытаний и сроки планируемых стрельб с "Северодвинска".Как сообщил в конце января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки в военном ведомстве, госиспытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будут завершены в этом году после этапа испытаний оружия с подводных носителей. Затем, с 2022 года, отмечал Криворучко, должны начаться серийные поставки ракет "Циркон".В 2020 году было выполнено три запуска ракет "Циркон" с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". В частности, корабль нанес два успешных удара гиперзвуковыми ракетами по морским мишеням и один - по наземной цели, располагавшейся на испытательном военном полигоне. По данным источников РИА Новости, в этом году фрегат впервые должен выполнить залп минимум двумя ракетами "Циркон", это предполагает, что ракеты взлетят с корабля с интервалом всего в несколько секунд.Российская ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость боеприпаса достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1 тысячи километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Единственная подлодка проекта "Ясень" "Северодвинск" была заложена еще в 1993 году, спуск корабля на воду состоялся в 2010 году. В июне 2014 года субмарина вошла в боевой состав Северного флота. "Северодвинск" имеет подводное водоизмещение 13,8 тысячи тонн, максимальную скорость подводного хода – 31 узел, экипаж крейсера насчитывает 90 человек. Основное вооружение подводного крейсера составляет ракетный комплекс с 32 пусковыми установками для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". После завершения испытаний комплекса "Циркон" подлодка, соответственно, сможет нести на борту до 32 гиперзвуковых ракет.Следующая подлодка этого типа - "Казань" - была построена по модернизированному проекту 885М ("Ясень-М") и стала головной в новой серии субмарин.
https://ria.ru/20210220/gremlin-1598364271.html
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россия, алексей криворучко, москва, безопасность
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск" в этом году первой из российских субмарин выполнит стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в том числе из-под воды, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Подлодка "Северодвинск" до конца этого года выполнит минимум один пуск "Циркона" из надводного положения и минимум один – из подводного. Серией стрельб с "Северодвинска" должны завершиться государственные испытания ракетного комплекса, после чего будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее были выполнены стрельбы "Цирконом" с погружных стендов, имитирующих пуски с субмарин из подводного положения. Источник не уточнил сроки прошедших подводных испытаний и сроки планируемых стрельб с "Северодвинска".
Как сообщил в конце января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко
в ходе Единого дня военной приемки в военном ведомстве, госиспытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будут завершены в этом году после этапа испытаний оружия с подводных носителей. Затем, с 2022 года, отмечал Криворучко, должны начаться серийные поставки ракет "Циркон".
В 2020 году было выполнено три запуска ракет "Циркон" с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". В частности, корабль нанес два успешных удара гиперзвуковыми ракетами по морским мишеням и один - по наземной цели, располагавшейся на испытательном военном полигоне. По данным источников РИА Новости, в этом году фрегат впервые должен выполнить залп минимум двумя ракетами "Циркон", это предполагает, что ракеты взлетят с корабля с интервалом всего в несколько секунд.
Российская ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость боеприпаса достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1 тысячи километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Единственная подлодка проекта "Ясень" "Северодвинск" была заложена еще в 1993 году, спуск корабля на воду состоялся в 2010 году. В июне 2014 года субмарина вошла в боевой состав Северного флота. "Северодвинск" имеет подводное водоизмещение 13,8 тысячи тонн, максимальную скорость подводного хода – 31 узел, экипаж крейсера насчитывает 90 человек. Основное вооружение подводного крейсера составляет ракетный комплекс с 32 пусковыми установками для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". После завершения испытаний комплекса "Циркон" подлодка, соответственно, сможет нести на борту до 32 гиперзвуковых ракет.
Следующая подлодка этого типа - "Казань" - была построена по модернизированному проекту 885М ("Ясень-М") и стала головной в новой серии субмарин.