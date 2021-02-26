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В Google Play обнаружили троян, выманивающий у пользователей деньги
В Google Play обнаружили троян, выманивающий у пользователей деньги
"Лаборатория Касперского" обнаружила в Google Play мошенническое приложение, которое под видом цифровой бонусной карты выманивало у пользователей деньги,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:21
2021-02-26T16:21
россия
google
лаборатория касперского
технологии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила в Google Play мошенническое приложение, которое под видом цифровой бонусной карты выманивало у пользователей деньги, говорится в сообщении компании.Там уточнили, что в феврале эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в популярном мессенджере фейковую рассылку с сообщением о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. В сообщении была указана ссылка, которая вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения. Для ее использования необходимо было оформить платную подписку."В реальности приложение оказывалось почти пустым: при запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал", - рассказали в "Лаборатории Касперского".В целом троянец скрывался под видом более 20 разных программ и брендов. Помимо популярной российской сети продовольственных магазинов, он мимикрировал под цифровые дисконтные, бонусные и подарочные карты различных ритейл-брендов, популярных в России. Также он выдавал себя за приложение для кастомизации тем и заставок для смартфонов и даже за приложение с читами для популярной мобильной игры. Специалисты Лаборатории Касперского" уведомили Google о троянце.В среднем подписка, которую должен был оформить пользователь при установке приложения, стоила 600 рублей в неделю. "У одного только приложения, которое мимикрировало под популярную в России торговую сеть, число установок превысило 10 тысяч. Таким образом, если представить, что каждый пользователь действительно оформил бы подписку, то потенциальный ущерб только от этого приложения мог составить 6 миллионов рублей", - указывается в сообщении."Зачастую из-за спешки или невнимательности люди не сразу понимают, что столкнулись с мошеннической рассылкой или приложением, и в итоге рискуют лишиться денег. Злоумышленники усыпляют бдительность пользователей не только c помощью логотипов и узнаваемых цветов брендов, но и накрученных оценок и комментариев. У найденных поддельных приложений были высокие оценки и много положительных откликов. Вероятнее всего, они действительно были фейковыми, поскольку написаны по единому шаблону с отзывами не о самом приложении, а о магазине или бренде", – приводятся в сообщении слова исследователя мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Игоря Головина.
https://ria.ru/20210114/prilozheniya-1593086986.html
https://ria.ru/20200711/1574199413.html
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россия, google, лаборатория касперского, технологии

В Google Play обнаружили троян, выманивающий у пользователей деньги

16:21 26.02.2021
 
© Depositphotos / MactrunkЛоготип Google Play
Логотип Google Play - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Depositphotos / Mactrunk
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила в Google Play мошенническое приложение, которое под видом цифровой бонусной карты выманивало у пользователей деньги, говорится в сообщении компании.
Там уточнили, что в феврале эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в популярном мессенджере фейковую рассылку с сообщением о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. В сообщении была указана ссылка, которая вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения. Для ее использования необходимо было оформить платную подписку.
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"В реальности приложение оказывалось почти пустым: при запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал", - рассказали в "Лаборатории Касперского".
В целом троянец скрывался под видом более 20 разных программ и брендов. Помимо популярной российской сети продовольственных магазинов, он мимикрировал под цифровые дисконтные, бонусные и подарочные карты различных ритейл-брендов, популярных в России. Также он выдавал себя за приложение для кастомизации тем и заставок для смартфонов и даже за приложение с читами для популярной мобильной игры. Специалисты Лаборатории Касперского" уведомили Google о троянце.
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В среднем подписка, которую должен был оформить пользователь при установке приложения, стоила 600 рублей в неделю. "У одного только приложения, которое мимикрировало под популярную в России торговую сеть, число установок превысило 10 тысяч. Таким образом, если представить, что каждый пользователь действительно оформил бы подписку, то потенциальный ущерб только от этого приложения мог составить 6 миллионов рублей", - указывается в сообщении.
"Зачастую из-за спешки или невнимательности люди не сразу понимают, что столкнулись с мошеннической рассылкой или приложением, и в итоге рискуют лишиться денег. Злоумышленники усыпляют бдительность пользователей не только c помощью логотипов и узнаваемых цветов брендов, но и накрученных оценок и комментариев. У найденных поддельных приложений были высокие оценки и много положительных откликов. Вероятнее всего, они действительно были фейковыми, поскольку написаны по единому шаблону с отзывами не о самом приложении, а о магазине или бренде", – приводятся в сообщении слова исследователя мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Игоря Головина.
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