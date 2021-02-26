https://ria.ru/20210226/toyota-1599090052.html
Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
"Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:42
2021-02-26T13:42
2021-02-26T13:46
toyota (автомобиль)
авто
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
общество
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости/Прайм. "Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения эффективности тормозов, сообщается на сайте Росстандарта.Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатными для владельцев машин, указывает Росстандарт.Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, замена усилителя тормозов на новый, модернизированный.
https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html
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toyota (автомобиль), авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество, экономика
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости/Прайм.
"Тойота Мотор
", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения эффективности тормозов, сообщается на сайте Росстандарта
.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.
"Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов", - говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатными для владельцев машин, указывает Росстандарт.
Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, замена усилителя тормозов на новый, модернизированный.