https://ria.ru/20210226/toyota-1599090052.html

Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России

Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России

"Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:42

2021-02-26T13:42

2021-02-26T13:46

toyota (автомобиль)

авто

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

общество

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости/Прайм. "Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения эффективности тормозов, сообщается на сайте Росстандарта.Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатными для владельцев машин, указывает Росстандарт.Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, замена усилителя тормозов на новый, модернизированный.

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

toyota (автомобиль), авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество, экономика