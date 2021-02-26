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Рост отрасли ИКТ в России в 2020 году составил 2,8%
Рост отрасли ИКТ в России в 2020 году составил 2,8%
Отрасль информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в 2020 году вошла в число лидеров по динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) – рост составил... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:59
2021-02-26T13:59
россия
высшая школа экономики (вшэ)
технологии
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Отрасль информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в 2020 году вошла в число лидеров по динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) – рост составил 2,8% (в постоянных ценах) по сравнению с 2019 годом, показало исследование Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.Положительную динамику ИКТ-сектора обеспечили отрасль ИТ – рост на 12,7% (в постоянных ценах), производители ИКТ-оборудования (4,1%) и оптовая торговля ИКТ-товарами (30,9%). При этом ВДС сферы телекоммуникаций сократилась в постоянных ценах на 1,6%.Как отмечается в исследовании, на фоне общего падения ВВП доля ИКТ-сектора в экономике страны достигла своего максимума – 3,1% ВВП (в 2019 году – 2,9%)."Отрасль ИТ и сектор ИКТ в целом, как показано в текущей аналитике Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школой экономики… продемонстрировали существенный рост по сравнению с уровнем 2019 года, опережая абсолютное большинство отраслей российской экономики. В результате сектор ИКТ вышел на рекордно высокую долю в ВВП, достигшую 3,1%, что сопоставимо с ведущими странами мира", - прокомментировал первый проректор ВШЭ, директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг."Несмотря на кризис пандемии, ИТ-отрасль в России в 2020 году показала рост на 2,8%. Экспорт ПО и услуг по его разработке, по данным ЦБ РФ, за 9 месяцев вырос на 11-16%, что позволяет ожидать по итогам года рост не менее 10%. Это свидетельствует как об особом умении российских компаний использовать любой кризис как возможность роста, так и о мощной поддержке со стороны государства. Именно в 2020 году был разработан пакет серьезнейших и бессрочных налоговых льгот для ИТ-отрасли", - сказал РИА Новости президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.
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РИА Новости
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353
60
россия, высшая школа экономики (вшэ), технологии

Рост отрасли ИКТ в России в 2020 году составил 2,8%

13:59 26.02.2021
 
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтаж вышек сотовой связи в Томской области
Монтаж вышек сотовой связи в Томской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Отрасль информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в 2020 году вошла в число лидеров по динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) – рост составил 2,8% (в постоянных ценах) по сравнению с 2019 годом, показало исследование Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
Положительную динамику ИКТ-сектора обеспечили отрасль ИТ – рост на 12,7% (в постоянных ценах), производители ИКТ-оборудования (4,1%) и оптовая торговля ИКТ-товарами (30,9%). При этом ВДС сферы телекоммуникаций сократилась в постоянных ценах на 1,6%.
Как отмечается в исследовании, на фоне общего падения ВВП доля ИКТ-сектора в экономике страны достигла своего максимума – 3,1% ВВП (в 2019 году – 2,9%).
"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сектор ИКТ показал устойчивость в 2020 году, что связано с резко выросшей востребованностью цифровых товаров и услуг среди населения и бизнеса. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего роста сектора ИКТ как драйвера запланированной масштабной цифровизации экономики и социальной сферы", - отмечают авторы исследования.
"Отрасль ИТ и сектор ИКТ в целом, как показано в текущей аналитике Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школой экономики… продемонстрировали существенный рост по сравнению с уровнем 2019 года, опережая абсолютное большинство отраслей российской экономики. В результате сектор ИКТ вышел на рекордно высокую долю в ВВП, достигшую 3,1%, что сопоставимо с ведущими странами мира", - прокомментировал первый проректор ВШЭ, директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг.
"Несмотря на кризис пандемии, ИТ-отрасль в России в 2020 году показала рост на 2,8%. Экспорт ПО и услуг по его разработке, по данным ЦБ РФ, за 9 месяцев вырос на 11-16%, что позволяет ожидать по итогам года рост не менее 10%. Это свидетельствует как об особом умении российских компаний использовать любой кризис как возможность роста, так и о мощной поддержке со стороны государства. Именно в 2020 году был разработан пакет серьезнейших и бессрочных налоговых льгот для ИТ-отрасли", - сказал РИА Новости президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.
 
РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Технологии
 
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