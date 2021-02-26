https://ria.ru/20210226/taksi-1599166474.html
В центре Москвы такси наехало на пешехода
В центре Москвы такси наехало на пешехода
Такси наехало на пешехода в центре Москвы, движение в сторону Моховой улицы - по полосе встречного движения, сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:34
2021-02-26T19:34
2021-02-26T19:40
анна мохова
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Такси наехало на пешехода в центре Москвы, движение в сторону Моховой улицы - по полосе встречного движения, сообщает дептранс в Telegram."На Большой Никитской, 17с1 такси наехало на пешехода. Информация о пострадавшем уточняется. Движение в сторону Моховой улицы — по полосе встречного движения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210223/dtp-1598636629.html
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анна мохова, москва, происшествия