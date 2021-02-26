https://ria.ru/20210226/taksi-1599166474.html

В центре Москвы такси наехало на пешехода

В центре Москвы такси наехало на пешехода

Такси наехало на пешехода в центре Москвы, движение в сторону Моховой улицы - по полосе встречного движения, сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:34

2021-02-26T19:34

2021-02-26T19:40

анна мохова

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Такси наехало на пешехода в центре Москвы, движение в сторону Моховой улицы - по полосе встречного движения, сообщает дептранс в Telegram."На Большой Никитской, 17с1 такси наехало на пешехода. Информация о пострадавшем уточняется. Движение в сторону Моховой улицы — по полосе встречного движения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210223/dtp-1598636629.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна мохова, москва, происшествия