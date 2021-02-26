https://ria.ru/20210226/strelba-1599024297.html

В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух

В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух

Полицейские в Приморье с использованием табельного оружия в ходе преследования остановили пьяного водителя, ехавшего по полосе встречного движения, сообщает... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:11

2021-02-26T03:11

2021-02-26T03:11

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умвд рф

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артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Полицейские в Приморье с использованием табельного оружия в ходе преследования остановили пьяного водителя, ехавшего по полосе встречного движения, сообщает краевое УМВД РФ.На дежурстве наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по городу Артему заметил автомобиль Toyota Probox, который, виляя из стороны в сторону, двигался по полосе встречного движения. Полицейские решили остановить автомобиль.Отмечается, что водитель иномарки на высокой скорости продолжал двигаться по встречной полосе, создавая угрозу себе и окружающим. Уходя от погони, он свернул на улицу Уссурийскую и затем на Ульяновскую."Полицейскими на основании статьи 23 ФЗ "О полиции" было принято решение о применении табельного оружия. Лишь после того, как сотрудник Госавтоинспекции сделал предупредительные выстрелы вверх, транспортное средство остановилось", - отмечает полиция.За рулем Toyota был 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. Его доставили в отдел, от медицинского освидетельствования он отказался.На нарушителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях, ему назначили 10 суток административного ареста. Машину поместили на стоянку временного задержания.

https://ria.ru/20210224/avariya-1598734880.html

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россия, умвд рф, владивосток, артем, приморский край, происшествия