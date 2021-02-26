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В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Полицейские в Приморье с использованием табельного оружия в ходе преследования остановили пьяного водителя, ехавшего по полосе встречного движения, сообщает... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:11
2021-02-26T03:11
2021-02-26T03:11
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Полицейские в Приморье с использованием табельного оружия в ходе преследования остановили пьяного водителя, ехавшего по полосе встречного движения, сообщает краевое УМВД РФ.На дежурстве наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по городу Артему заметил автомобиль Toyota Probox, который, виляя из стороны в сторону, двигался по полосе встречного движения. Полицейские решили остановить автомобиль.Отмечается, что водитель иномарки на высокой скорости продолжал двигаться по встречной полосе, создавая угрозу себе и окружающим. Уходя от погони, он свернул на улицу Уссурийскую и затем на Ульяновскую."Полицейскими на основании статьи 23 ФЗ "О полиции" было принято решение о применении табельного оружия. Лишь после того, как сотрудник Госавтоинспекции сделал предупредительные выстрелы вверх, транспортное средство остановилось", - отмечает полиция.За рулем Toyota был 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. Его доставили в отдел, от медицинского освидетельствования он отказался.На нарушителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях, ему назначили 10 суток административного ареста. Машину поместили на стоянку временного задержания.
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россия, умвд рф, владивосток, артем, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости.
Полицейские в Приморье с использованием табельного оружия в ходе преследования остановили пьяного водителя, ехавшего по полосе встречного движения, сообщает краевое УМВД РФ
.
На дежурстве наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России
по городу Артему
заметил автомобиль Toyota Probox, который, виляя из стороны в сторону, двигался по полосе встречного движения. Полицейские решили остановить автомобиль.
"Однако водитель законные требования сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. Нарядом ДПС было организовано преследование. Полицейские неоднократно при помощи специального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков подавали сигнал об остановке транспортного средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель иномарки на высокой скорости продолжал двигаться по встречной полосе, создавая угрозу себе и окружающим. Уходя от погони, он свернул на улицу Уссурийскую и затем на Ульяновскую.
"Полицейскими на основании статьи 23 ФЗ "О полиции" было принято решение о применении табельного оружия. Лишь после того, как сотрудник Госавтоинспекции сделал предупредительные выстрелы вверх, транспортное средство остановилось", - отмечает полиция.
За рулем Toyota был 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав. Его доставили в отдел, от медицинского освидетельствования он отказался.
На нарушителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях, ему назначили 10 суток административного ареста. Машину поместили на стоянку временного задержания.