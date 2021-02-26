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В США выявили более 75 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 75 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 75,1 тысячи, скончались более 2,2 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:13
2021-02-26T16:13
2021-02-26T16:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
сша
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 75,1 тысячи, скончались более 2,2 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 75 176 новых случаев заражения и 2237 летальных исходов.С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в США достигли 28 413 746, скончались 508 314 пациентов с выявленным коронавирусом.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире