https://ria.ru/20210226/ssha-1599124743.html

В США выявили более 75 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 75 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 75,1 тысячи, скончались более 2,2 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:13

2021-02-26T16:13

2021-02-26T16:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 75,1 тысячи, скончались более 2,2 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 75 176 новых случаев заражения и 2237 летальных исходов.С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в США достигли 28 413 746, скончались 508 314 пациентов с выявленным коронавирусом.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире