https://ria.ru/20210226/sputnikv-1599128759.html

Белоруссия запустит промышленное производство "Cпутника V" в конце марта

Белоруссия запустит промышленное производство "Cпутника V" в конце марта

Белоруссия планирует запустить промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце марта, заявил в пятницу министр здравоохранения... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:30

2021-02-26T16:30

2021-02-26T16:42

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Белоруссия планирует запустить промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце марта, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.Ранее в пятницу министр здравоохранения заявил, что Белоруссия произвела на своем предприятии "Белмедпрепараты" пробную партию вакцины "Спутник V".Двадцать второго февраля президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса. Позже Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

белоруссия

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коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", белоруссия, в мире