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Белоруссия запустит промышленное производство "Cпутника V" в конце марта
Белоруссия запустит промышленное производство "Cпутника V" в конце марта
Белоруссия планирует запустить промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце марта, заявил в пятницу министр здравоохранения... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:30
2021-02-26T16:42
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Белоруссия планирует запустить промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце марта, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.Ранее в пятницу министр здравоохранения заявил, что Белоруссия произвела на своем предприятии "Белмедпрепараты" пробную партию вакцины "Спутник V".Двадцать второго февраля президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса. Позже Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
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коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", белоруссия, в мире

Белоруссия запустит промышленное производство "Cпутника V" в конце марта

16:30 26.02.2021 (обновлено: 16:42 26.02.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Белоруссия планирует запустить промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце марта, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
"Через месяц (будет запущено промышленное производство вакцины – ред.). Мы сейчас все проверяем, все исследования проводим, отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность (препарата – ред.). В конце марта уже будет разливаться (в Белоруссии – ред.) промышленная партия", - сказал Пиневич журналистам.
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Ранее в пятницу министр здравоохранения заявил, что Белоруссия произвела на своем предприятии "Белмедпрепараты" пробную партию вакцины "Спутник V".
Двадцать второго февраля президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса. Позже Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"БелоруссияВ мире
 
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