Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/sputnikv-1599124861.html
Белоруссия сможет производить и экспортировать вакцину "Спутник V"
Белоруссия сможет производить и экспортировать вакцину "Спутник V"
Белоруссия может не только производить вакцину от COVID-19 "Спутник V", но и экспортировать ее в третьи страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:15
2021-02-26T17:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368712_0:68:2524:1488_1920x0_80_0_0_8b753f2baa293a2f1f275b0b23080d45.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Белоруссия может не только производить вакцину от COVID-19 "Спутник V", но и экспортировать ее в третьи страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, разработчики вакцины уже передали "большую часть технологий" производства компании "Белмедпрепараты"."Мы видим, что Белоруссия не только может производить вакцину для Белоруссии, но мы также видим, что после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Белоруссии третьим странам, что тоже будет важно и позволит нам совместно помогать другим государствам в борьбе с пандемией, хотя, безусловно, приоритетом является вакцинация граждан и России, и Белоруссии", - заявил Дмитриев на брифинге в пятницу.В среду министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.РФПИ в пятницу также сообщил, что на площадках белорусского предприятия "Белмедпрепараты" по переданной российской компанией "Генериум" технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины "Спутник V" против коронавируса. "После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины Спутник V будет произведена наработка промышленных серий препарата", - указывается в сообщении.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что между странами достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Белоруссии. "Кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении фонда."РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны", - добавил в свою очередь глава фонда. Дмитриев также указал, что налаживание в Белоруссии собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек.
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368712_226:0:2299:1555_1920x0_80_0_0_bfbabc5239539d186bd4373de1e02c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире

Белоруссия сможет производить и экспортировать вакцину "Спутник V"

16:15 26.02.2021 (обновлено: 17:39 26.02.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Белоруссия может не только производить вакцину от COVID-19 "Спутник V", но и экспортировать ее в третьи страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, разработчики вакцины уже передали "большую часть технологий" производства компании "Белмедпрепараты".
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 06:28Распространение коронавируса
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
"Мы видим, что Белоруссия не только может производить вакцину для Белоруссии, но мы также видим, что после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Белоруссии третьим странам, что тоже будет важно и позволит нам совместно помогать другим государствам в борьбе с пандемией, хотя, безусловно, приоритетом является вакцинация граждан и России, и Белоруссии", - заявил Дмитриев на брифинге в пятницу.
В среду министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.
РФПИ в пятницу также сообщил, что на площадках белорусского предприятия "Белмедпрепараты" по переданной российской компанией "Генериум" технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины "Спутник V" против коронавируса. "После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины Спутник V будет произведена наработка промышленных серий препарата", - указывается в сообщении.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что между странами достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Белоруссии. "Кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении фонда.
"РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны", - добавил в свою очередь глава фонда. Дмитриев также указал, что налаживание в Белоруссии собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния