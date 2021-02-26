Белоруссия сможет производить и экспортировать вакцину "Спутник V"
16:15 26.02.2021 (обновлено: 17:39 26.02.2021)
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Абзал Калиев
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Белоруссия может не только производить вакцину от COVID-19 "Спутник V", но и экспортировать ее в третьи страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, разработчики вакцины уже передали "большую часть технологий" производства компании "Белмедпрепараты".
"Мы видим, что Белоруссия не только может производить вакцину для Белоруссии, но мы также видим, что после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Белоруссии третьим странам, что тоже будет важно и позволит нам совместно помогать другим государствам в борьбе с пандемией, хотя, безусловно, приоритетом является вакцинация граждан и России, и Белоруссии", - заявил Дмитриев на брифинге в пятницу.
В среду министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что с марта планируется розлив вакцины "Спутник V" на мощностях фармпредприятий в Белоруссии, объем производства составит по 500 тысяч доз ежемесячно.
РФПИ в пятницу также сообщил, что на площадках белорусского предприятия "Белмедпрепараты" по переданной российской компанией "Генериум" технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины "Спутник V" против коронавируса. "После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины Спутник V будет произведена наработка промышленных серий препарата", - указывается в сообщении.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что между странами достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Белоруссии. "Кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении фонда.
"РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны", - добавил в свою очередь глава фонда. Дмитриев также указал, что налаживание в Белоруссии собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек.