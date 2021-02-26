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https://ria.ru/20210226/soveschanie-1599163862.html
Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума пройдет в апреле
Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума пройдет в апреле
Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) в этом году пройдет с 18 по 21 апреля в поселке Боао провинции Хайнань на юге Китая, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:14
2021-02-26T19:14
россия-китай: главное
хайнань
китай
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МОСКВА, 26 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) в этом году пройдет с 18 по 21 апреля в поселке Боао провинции Хайнань на юге Китая, сообщили в секретариате форума.Совещание сосредоточится на вопросах глобального управления и строительстве "Пояса и пути", а также достижении более полного консенсуса и придании нового импульса мировому развитию и глобальному управлению в постпандемическую эпоху, заявили в секретариате.Основная часть совещания состоится в традиционном формате, однако отдельные мероприятия будут проходить в режиме онлайн из-за сохраняющихся мер противоэпидемической защиты и ограничений на поездки.В 2020 году ежегодное совещание БАФ было отменено из-за пандемии COVID-19.Боаоский азиатский форум, учрежденный в 2001 году, — неправительственная и некоммерческая международная организация, ставящая своей целью поддержку региональной экономической интеграции и содействие странам Азии в достижении целей развития.
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хайнань, китай

Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума пройдет в апреле

19:14 26.02.2021
 
CC0 / sangilPark / Остров ХайнаньОстров Хайнань
Остров Хайнань - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC0 / sangilPark / Остров Хайнань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) в этом году пройдет с 18 по 21 апреля в поселке Боао провинции Хайнань на юге Китая, сообщили в секретариате форума.
Совещание сосредоточится на вопросах глобального управления и строительстве "Пояса и пути", а также достижении более полного консенсуса и придании нового импульса мировому развитию и глобальному управлению в постпандемическую эпоху, заявили в секретариате.
Основная часть совещания состоится в традиционном формате, однако отдельные мероприятия будут проходить в режиме онлайн из-за сохраняющихся мер противоэпидемической защиты и ограничений на поездки.
В 2020 году ежегодное совещание БАФ было отменено из-за пандемии COVID-19.
Боаоский азиатский форум, учрежденный в 2001 году, — неправительственная и некоммерческая международная организация, ставящая своей целью поддержку региональной экономической интеграции и содействие странам Азии в достижении целей развития.
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