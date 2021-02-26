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РИО, фонд "История Отечества" и РФПИ будут сотрудничать
РИО, фонд "История Отечества" и РФПИ будут сотрудничать
Российское историческое общество (РИО), фонд "История Отечества" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились вместе реализовывать проекты для... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:51
2021-02-26T16:51
2021-02-26T16:51
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
российское историческое общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО), фонд "История Отечества" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились вместе реализовывать проекты для популяризации отечественной истории в России и за рубежом, говорится в сообщении РФПИ."РИО, фонд "История Отечества" и РФПИ договорились о реализации совместных проектов для популяризации отечественной истории в России и за рубежом", - говорится в сообщении. Партнерство также направлено на сохранение исторического наследия и поддержку программ исторического просвещения, укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе круглого стола в РИО отметил, что сегодня молодое поколение иногда не до конца понимает практичность истории. "Сегодняшнее заседание подчеркивает именно практичность истории. Основа сегодняшних успехов вакцины – это российская научная школа, которая была создана столетиями", - подчеркнул он."Главный аспект – это гордость, это реальное понимание, что ученые и сотрудники Института Гамалеи – это герои нашего времени. И история, это подчеркивает", - добавил он.Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Российского исторического общества, председатель совета фонда "История Отечества" Сергей Нарышкин и генеральный директор РФПИ, член попечительского совета фонда "История Отечества" Кирилл Дмитриев. Церемония подписания состоялась в рамках открывшейся в пятницу в Доме РИО тематической выставки, посвященной истории российских разработок в области вирусологии.Инициаторами выставки являются РИО, фонд "История Отечества", РФПИ и Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Выставка рассказывает об истории российского лидерства в сфере разработки вакцин и эпидемиологии и позволяет получить представление о российских научных традициях и ведущей роли в борьбе с глобальными пандемиями XX–XXI веков.
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, российское историческое общество
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости
. Российское историческое общество (РИО), фонд "История Отечества" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) договорились вместе реализовывать проекты для популяризации отечественной истории в России и за рубежом, говорится в сообщении РФПИ.
"РИО, фонд "История Отечества" и РФПИ договорились о реализации совместных проектов для популяризации отечественной истории в России и за рубежом", - говорится в сообщении. Партнерство также направлено на сохранение исторического наследия и поддержку программ исторического просвещения, укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе круглого стола в РИО отметил, что сегодня молодое поколение иногда не до конца понимает практичность истории. "Сегодняшнее заседание подчеркивает именно практичность истории. Основа сегодняшних успехов вакцины – это российская научная школа, которая была создана столетиями", - подчеркнул он.
"Важны уроки, которые мы извлекли из истории. Один такой урок – это международное сотрудничество, потому что даже во времена Холодной войны мы сотрудничали с теми же Соединенными Штатами по вакцинации, в том числе против полиомиелита. И, соответственно, вакцина как мостик к международному сотрудничеству – это один из уроков", - заметил Дмитриев.
"Главный аспект – это гордость, это реальное понимание, что ученые и сотрудники Института Гамалеи – это герои нашего времени. И история, это подчеркивает", - добавил он.
Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Российского исторического общества, председатель совета фонда "История Отечества" Сергей Нарышкин и генеральный директор РФПИ, член попечительского совета фонда "История Отечества" Кирилл Дмитриев. Церемония подписания состоялась в рамках открывшейся в пятницу в Доме РИО тематической выставки, посвященной истории российских разработок в области вирусологии.
Инициаторами выставки являются РИО, фонд "История Отечества", РФПИ и Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Выставка рассказывает об истории российского лидерства в сфере разработки вакцин и эпидемиологии и позволяет получить представление о российских научных традициях и ведущей роли в борьбе с глобальными пандемиями XX–XXI веков.
"Задача объективного изучения и освещения истории России объединяет усилия государства, научного сообщества, деловых кругов, учреждений культуры и СМИ. Символично, что подписание нашего соглашения состоялось в рамках выставки об истории российского лидерства в области вирусологии, так как в связи с пандемией одним из ключевых направлений деятельности РФПИ стала поддержка разработки ведущими российскими учеными первой в мире зарегистрированной вакцины "Спутник V". Партнерство между Российским историческим обществом, фондом "История Отечества" и РФПИ внесет значимый вклад в поддержку просветительской деятельности, дело сохранения национальной истории и популяризации российских достижений во всем мире", - заявил Дмитриев.