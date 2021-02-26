https://ria.ru/20210226/sotrudnichestvo-1599131557.html

РИО, фонд "История Отечества" и РФПИ будут сотрудничать

РИО, фонд "История Отечества" и РФПИ будут сотрудничать

Российское историческое общество (РИО), фонд "История Отечества" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились вместе реализовывать проекты для... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:51

2021-02-26T16:51

2021-02-26T16:51

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

российское историческое общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132480_187:479:2976:2048_1920x0_80_0_0_cd5feec73d1ae309b981d73a12073b22.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО), фонд "История Отечества" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились вместе реализовывать проекты для популяризации отечественной истории в России и за рубежом, говорится в сообщении РФПИ."РИО, фонд "История Отечества" и РФПИ договорились о реализации совместных проектов для популяризации отечественной истории в России и за рубежом", - говорится в сообщении. Партнерство также направлено на сохранение исторического наследия и поддержку программ исторического просвещения, укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе круглого стола в РИО отметил, что сегодня молодое поколение иногда не до конца понимает практичность истории. "Сегодняшнее заседание подчеркивает именно практичность истории. Основа сегодняшних успехов вакцины – это российская научная школа, которая была создана столетиями", - подчеркнул он."Главный аспект – это гордость, это реальное понимание, что ученые и сотрудники Института Гамалеи – это герои нашего времени. И история, это подчеркивает", - добавил он.Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Российского исторического общества, председатель совета фонда "История Отечества" Сергей Нарышкин и генеральный директор РФПИ, член попечительского совета фонда "История Отечества" Кирилл Дмитриев. Церемония подписания состоялась в рамках открывшейся в пятницу в Доме РИО тематической выставки, посвященной истории российских разработок в области вирусологии.Инициаторами выставки являются РИО, фонд "История Отечества", РФПИ и Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Выставка рассказывает об истории российского лидерства в сфере разработки вакцин и эпидемиологии и позволяет получить представление о российских научных традициях и ведущей роли в борьбе с глобальными пандемиями XX–XXI веков.

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html

https://ria.ru/20210219/kholding-1598141315.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, российское историческое общество