https://ria.ru/20210226/sobaki-1599109691.html

Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак

Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак, по крайней мере, там, где их слишком много и где они представляют угрозу... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:12

2021-02-26T15:12

2021-02-26T15:12

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак, по крайней мере, там, где их слишком много и где они представляют угрозу для людей."Во-первых, никак не можем добиться отлова и усыпления бродячих собак, по крайней мере, там, где их слишком много, где они представляют угрозу для людей. Во-вторых, нужно чипировать домашних собак, чтобы можно было предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу", - предложил Жириновский.Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что какие бы поправки о регулировании численности безнадзорных животных с помощью эвтаназии не были внесены в Госдуму, они "не пройдут". Он сказал, что такие идеи "не имеют сегодня перспектив".

https://ria.ru/20210225/pitanie-1598965516.html

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россия, лдпр, госдума рф, владимир бурматов, владимир жириновский, общество