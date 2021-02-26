Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак, по крайней мере, там, где их слишком много и где они представляют угрозу для людей.
"Ну, сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных – это дело рук "собачьей мафии", - написал Жириновский в своем Telegram-канале. По его словам, бродячие собаки накануне загрызли редкого пятнистого оленя в парке Лосиный остров.
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"Во-первых, никак не можем добиться отлова и усыпления бродячих собак, по крайней мере, там, где их слишком много, где они представляют угрозу для людей. Во-вторых, нужно чипировать домашних собак, чтобы можно было предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу", - предложил Жириновский.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что какие бы поправки о регулировании численности безнадзорных животных с помощью эвтаназии не были внесены в Госдуму, они "не пройдут". Он сказал, что такие идеи "не имеют сегодня перспектив".
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