СМИ: ФБР участвует в расследовании похищения двух бульдогов Леди Гаги
11:37 26.02.2021 (обновлено: 11:38 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР, которые специализируются на похищениях и случаях с выкупом, участвуют в расследовании инцидента с помощником американской певицы Леди Гаги, выгуливавшим ее собак, в ходе которого неизвестные похитили двух бульдогов, сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники.
Помощник Леди Гаги выгуливал трех собак певицы вечером в среду в Голливуде. К нему приблизились неизвестные, выстрелили в него и забрали двух французских бульдогов по кличке Коджи и Густав.
Один из трех питомцев смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина был доставлен в больницу.
Как сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в силах безопасности, за возвращение бульдогов Леди Гага, которая в тот момент находилась в Риме, предложила вознаграждение в 500 тысяч долларов. Как отмечает издание, представители ФБР изучают, было ли похищение бульдогов певицы, выступавшей на инаугурации президента США Джо Байдена, политически мотивированным.
"Леди Гага, конечно, известный человек, но она пела на инаугурации президента Байдена, из-за чего дело переходит на другой уровень, - заявил газете один из источников. – ФБР хочет точно знать, что стало причиной этого инцидента".
Официальный представитель ФБР заявил изданию, что "бюро предоставляет ресурсы местным партнерам, когда/если получает запрос", и направил за комментарием в полицию Лос-Анджелеса, "которая возглавляет расследование". Газета отмечает, что, несмотря на участие ФБР, следователи пока исходят из того, что нападение на помощника певицы было вооруженным ограблением.