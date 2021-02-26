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Слуцкий рассказал, к чему может привести удар США по Сирии
Слуцкий рассказал, к чему может привести удар США по Сирии
Удар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:45
2021-02-26T12:13
россия
леонид слуцкий
сирия
сша
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин."Байден является продолжателем политики Обамы, развязавшим войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима. Очевидно, мир на сирийской земле и борьба с терроризмом по-прежнему не в приоритете для новой американской администрации. При авиаударе погибли бойцы проиранских формирований, воевавшие на стороне правительственных сил в Сирии, атака была совершена без всякого суда и следствия. Безусловно, все это может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование в целом", - сказал Слуцкий журналистам.
https://ria.ru/20210226/siriya-1599060555.html
https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html
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россия, леонид слуцкий, сирия, сша, безопасность

Слуцкий рассказал, к чему может привести удар США по Сирии

11:45 26.02.2021 (обновлено: 12:13 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
11:35
Эксперт оценил последствия авиаудара США по Сирии
"Байден является продолжателем политики Обамы, развязавшим войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима. Очевидно, мир на сирийской земле и борьба с терроризмом по-прежнему не в приоритете для новой американской администрации. При авиаударе погибли бойцы проиранских формирований, воевавшие на стороне правительственных сил в Сирии, атака была совершена без всякого суда и следствия. Безусловно, все это может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование в целом", - сказал Слуцкий журналистам.
"Агрессия со стороны США на внешнем фланге не имеет партийного окраса, как бы Байден ни критиковал Трампа. Америка вернулась, как и обещал ее 46-й президент", - добавил парламентарий.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
Почему Россия готова спасти Америку от войны и позора
 
РоссияЛеонид СлуцкийСирияСШАБезопасность
 
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