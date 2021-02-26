https://ria.ru/20210226/slutskiy-1599062696.html

Слуцкий рассказал, к чему может привести удар США по Сирии

Слуцкий рассказал, к чему может привести удар США по Сирии

Удар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:45

2021-02-26T11:45

2021-02-26T12:13

россия

леонид слуцкий

сирия

сша

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин."Байден является продолжателем политики Обамы, развязавшим войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима. Очевидно, мир на сирийской земле и борьба с терроризмом по-прежнему не в приоритете для новой американской администрации. При авиаударе погибли бойцы проиранских формирований, воевавшие на стороне правительственных сил в Сирии, атака была совершена без всякого суда и следствия. Безусловно, все это может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование в целом", - сказал Слуцкий журналистам.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599060555.html

https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html

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россия, леонид слуцкий, сирия, сша, безопасность