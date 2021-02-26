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Лавров рассказал о планах США в Сирии
Лавров рассказал о планах США в Сирии
США, по некоторым данным, вообще не собираются никогда уходить из Сирии, Москва намерена прояснить этот вопрос с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:24
2021-02-26T14:40
сергей лавров
в мире
москва
сирия
сша
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США, по некоторым данным, вообще не собираются никогда уходить из Сирии, Москва намерена прояснить этот вопрос с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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сергей лавров, в мире, москва, сирия, сша

Лавров рассказал о планах США в Сирии

14:24 26.02.2021 (обновлено: 14:40 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США, по некоторым данным, вообще не собираются никогда уходить из Сирии, Москва намерена прояснить этот вопрос с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.

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