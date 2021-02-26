В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:35 26.02.2021 (обновлено: 13:47 26.02.2021)
© AP Photo / Seivan SelimГраница Сирии и северного Ирака
© AP Photo / Seivan Selim
"Мы выражаем недоумение в связи с американским обстрелом. Удар по силам "Аль-Хашд аш-Шааби" (иракское народное ополчение - ред.) не нечто новое", - заявил ар-Ракаби. По его словам, "американские войска стремятся сделать это каждый раз, когда определенные стороны предпринимают акции против посольства (США в Багдаде - Прим. ред.)".
"Удар нанесен по пустому объекту, его целью стал склад. Они (американцы - Прим. ред.) предполагали, что там находятся силы "Аль-Хашд". Слава богу, жертв не было", - сказал парламентарий.
Он осудил авиаудар и подчеркнул, что "Аль-Хашд" - регулярные иракские силы, подконтрольные иракскому правительству. "Не следует разделять иракские службы безопасности и "Аль-Хашд аш-Шааби", - сказал член комитета.
Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.