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Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/siriya-1599088399.html
В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
Авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, удар нанесли по складу, сообщил РИА Новости член комитета по безопасности и обороне в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:35
2021-02-26T13:47
война в сирии
ирак
сирия
сша
в мире
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БАГДАД, 26 фев - РИА Новости. Авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, удар нанесли по складу, сообщил РИА Новости член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби."Мы выражаем недоумение в связи с американским обстрелом. Удар по силам "Аль-Хашд аш-Шааби" (иракское народное ополчение - ред.) не нечто новое", - заявил ар-Ракаби. По его словам, "американские войска стремятся сделать это каждый раз, когда определенные стороны предпринимают акции против посольства (США в Багдаде - Прим. ред.)".Он осудил авиаудар и подчеркнул, что "Аль-Хашд" - регулярные иракские силы, подконтрольные иракскому правительству. "Не следует разделять иракские службы безопасности и "Аль-Хашд аш-Шааби", - сказал член комитета.Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.
https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html
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ирак, сирия, сша, в мире

В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии

13:35 26.02.2021 (обновлено: 13:47 26.02.2021)
 
© AP Photo / Seivan SelimГраница Сирии и северного Ирака
Граница Сирии и северного Ирака - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Seivan Selim
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БАГДАД, 26 фев - РИА Новости. Авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, удар нанесли по складу, сообщил РИА Новости член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби.
"Мы выражаем недоумение в связи с американским обстрелом. Удар по силам "Аль-Хашд аш-Шааби" (иракское народное ополчение - ред.) не нечто новое", - заявил ар-Ракаби. По его словам, "американские войска стремятся сделать это каждый раз, когда определенные стороны предпринимают акции против посольства (США в Багдаде - Прим. ред.)".
"Удар нанесен по пустому объекту, его целью стал склад. Они (американцы - Прим. ред.) предполагали, что там находятся силы "Аль-Хашд". Слава богу, жертв не было", - сказал парламентарий.
Он осудил авиаудар и подчеркнул, что "Аль-Хашд" - регулярные иракские силы, подконтрольные иракскому правительству. "Не следует разделять иракские службы безопасности и "Аль-Хашд аш-Шааби", - сказал член комитета.
Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
12:51Война в Сирии
Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии
 
Война в СирииИракСирияСШАВ мире
 
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