https://ria.ru/20210226/siriya-1599088399.html

В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии

В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии

Авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, удар нанесли по складу, сообщил РИА Новости член комитета по безопасности и обороне в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:35

2021-02-26T13:35

2021-02-26T13:47

война в сирии

ирак

сирия

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БАГДАД, 26 фев - РИА Новости. Авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, удар нанесли по складу, сообщил РИА Новости член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби."Мы выражаем недоумение в связи с американским обстрелом. Удар по силам "Аль-Хашд аш-Шааби" (иракское народное ополчение - ред.) не нечто новое", - заявил ар-Ракаби. По его словам, "американские войска стремятся сделать это каждый раз, когда определенные стороны предпринимают акции против посольства (США в Багдаде - Прим. ред.)".Он осудил авиаудар и подчеркнул, что "Аль-Хашд" - регулярные иракские силы, подконтрольные иракскому правительству. "Не следует разделять иракские службы безопасности и "Аль-Хашд аш-Шааби", - сказал член комитета.Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html

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ирак, сирия, сша, в мире