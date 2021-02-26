https://ria.ru/20210226/siriya-1599085199.html

Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии

Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал авиаудар США по Сирии, в результате которого погибли 17 человек. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:30

2021-02-26T13:30

2021-02-26T13:30

война в сирии

россия

ллойд остин

министерство обороны сша

алексей пушков

джо байден

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал авиаудар США по Сирии, в результате которого погибли 17 человек.Он вспомнил цитату американского президента Джо Байдена: "Америка возвращается".При этом, по его словам, на другое лидерство Соединенные Штаты не способны.Ранее в Пентагоне заявили, что при авиаударе в Сирии уничтожили ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, которые используют поддержку Ирана. Это, как заявили в Пентагоне, стало ответом на недавние нападения на коалиционные и американское войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что военные опирались на разведывательные данные иракской стороны. Кроме того, они уверены в точности нанесенного удара. Как сообщала газета The Washington Post, при обстреле погибли несколько человек.В Кремле заявили, что следят за ситуацией и находятся в контакте с сирийскими коллегами. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает авиаудар США, и призвала к уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

россия

сирия

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россия, ллойд остин, министерство обороны сша, алексей пушков, джо байден, сирия, сша, в мире