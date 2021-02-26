Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
Алексей Пушков
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал авиаудар США по Сирии, в результате которого погибли 17 человек.
Он вспомнил цитату американского президента Джо Байдена: "Америка возвращается".
"Возвращается, как привыкла, через военные удары и через трупы. Это и есть "американское лидерство", — написал Пушков, подчеркнув, что в этом нет ничего нового.
При этом, по его словам, на другое лидерство Соединенные Штаты не способны.
Ранее в Пентагоне заявили, что при авиаударе в Сирии уничтожили ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, которые используют поддержку Ирана. Это, как заявили в Пентагоне, стало ответом на недавние нападения на коалиционные и американское войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что военные опирались на разведывательные данные иракской стороны. Кроме того, они уверены в точности нанесенного удара. Как сообщала газета The Washington Post, при обстреле погибли несколько человек.
В Кремле заявили, что следят за ситуацией и находятся в контакте с сирийскими коллегами. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает авиаудар США, и призвала к уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии.
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