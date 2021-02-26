https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html

Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии

Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии

Россия осуждает авиаудар США по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, сказала официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:51

2021-02-26T12:51

2021-02-26T12:55

война в сирии

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия осуждает авиаудар США по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

россия

сирия

сша

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире