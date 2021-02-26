Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии
12:51 26.02.2021 (обновлено: 12:55 26.02.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия осуждает авиаудар США по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек
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