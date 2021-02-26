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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html
Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии
Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии
Россия осуждает авиаудар США по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, сказала официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:51
2021-02-26T12:55
война в сирии
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия осуждает авиаудар США по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире

Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии

12:51 26.02.2021 (обновлено: 12:55 26.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия осуждает авиаудар США по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек
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Война в СирииРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияСШАВ мире
 
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