https://ria.ru/20210226/siriya-1599076797.html
В Кремле прокомментировали удары США по Сирии
В Кремле прокомментировали удары США по Сирии
В Кремле следят за ситуацией с нанесением США удара по Сирии, находятся в постоянном контакте с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:50
2021-02-26T12:50
2021-02-26T14:08
война в сирии
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ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Кремле следят за ситуацией с нанесением США удара по Сирии, находятся в постоянном контакте с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Пр словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.Он подчеркнул, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом ударе по Сирии. При этом представитель Кремля добавил, что военные двух стран поддерживают оперативные контакты.
https://ria.ru/20210226/siriya-1599075476.html
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россия, ллойд остин, министерство обороны сша, дмитрий песков, сирия, сша, в мире