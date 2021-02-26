https://ria.ru/20210226/siriya-1599076797.html

В Кремле прокомментировали удары США по Сирии

В Кремле прокомментировали удары США по Сирии

В Кремле следят за ситуацией с нанесением США удара по Сирии, находятся в постоянном контакте с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:50

2021-02-26T12:50

2021-02-26T14:08

война в сирии

россия

ллойд остин

министерство обороны сша

дмитрий песков

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Кремле следят за ситуацией с нанесением США удара по Сирии, находятся в постоянном контакте с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Пр словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.Он подчеркнул, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом ударе по Сирии. При этом представитель Кремля добавил, что военные двух стран поддерживают оперативные контакты.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599075476.html

россия

сирия

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россия, ллойд остин, министерство обороны сша, дмитрий песков, сирия, сша, в мире