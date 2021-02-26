https://ria.ru/20210226/siriya-1599075476.html

Эксперт объяснил удар США по Сирии

Эксперт объяснил удар США по Сирии

Удар американских военных по объектам на границе Сирии и Ирака объясняется желанием Вашингтона подавить присутствие Ирана на Ближнем Востоке, считает член... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:44

2021-02-26T12:44

2021-02-26T12:44

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

ллойд остин

мохаммад джавад зариф

рудн

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удар американских военных по объектам на границе Сирии и Ирака объясняется желанием Вашингтона подавить присутствие Ирана на Ближнем Востоке, считает член Европейского общества иранистов и директор африканских исследований РУДН Владимир Юртаев.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин.По мнению Юртаева, дезавуирование подписи США под Совместным Всеобъемлющим планом действий (СВПД), а также ряд других шагов "дискредитировали позицию Америки в регионе с точки зрения присутствия США в правовом пространстве международного права". Директор африканских исследований РУДН предположил, что подобная политика США могла быть вызвана желанием наказать Иран за проведение "независимой и самостоятельной политической линии в регионе Арабского Востока".Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.В конце 2020 года в Иране издали закон "Стратегическая мера по отмене санкций", обязывающий начать производство урана с уровнем обогащения 20% (а не 3,67%, в соответствии с соглашением), задействовать более мощные центрифуги, выходящие за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Организация атомной энергии Ирана, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая ее МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты.Иран уже обогатил уран до требуемого законом уровня и занимается подготовкой к монтажу центрифуг IR-2m и IR-6, в то время как ядерная сделка предполагает использование IR-1 для обогащения урана.

https://ria.ru/20210226/slutskiy-1599062696.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/siriya-1599054689.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/siriya-1599043631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ллойд остин, мохаммад джавад зариф, рудн, магатэ, москва, сша, в мире