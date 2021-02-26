Эксперт оценил последствия авиаудара США по Сирии
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авиаудар США по объектам ополченцев в Сирии не решит проблему нападений на американскую группировку войск в САР, а лишь спровоцирует новую волну агрессии со стороны различных иррегулярных формирований, заявил РИА Новости в пятницу вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Я думаю, что этим ударом США лишь спровоцируют новый более масштабный виток антиамериканской войны, которую будут ввести иррегулярные формирования в Сирии, причём речь идёт о широком спектре не связанных между собой и Ираном формирований: от радикальных исламистов до местных племен, которые абсолютно аполитичны, но при этом американцы их чем-то обидели", - сказал Сивков.
Эксперт отметил, что участившиеся нападения на американские войска в Сирии со стороны вооруженных ополчений связаны с тем, что ряд сил, настроенных против Вашингтона, осознали, что единственный способ заставить США уйти из этой страны – ведение против них прокси-войны посредством различных группировок.
"Американские войска в Сирии весьма уязвимы – между соединениями там связи нет, кроме как по дорогам. Конвои на этих дорогах могут быть перехвачены, и снабжение группировки ВС США нарушится. Для блокировки снабжения достаточно также ввести в эти анклавы боевиков с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые будут сбивать идущие на посадку военно-транспортные самолёты", - подчеркнул Сивков.