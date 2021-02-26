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Эксперт оценил последствия авиаудара США по Сирии
Эксперт оценил последствия авиаудара США по Сирии
Авиаудар США по объектам ополченцев в Сирии не решит проблему нападений на американскую группировку войск в САР, а лишь спровоцирует новую волну агрессии со... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:35
2021-02-26T11:35
константин сивков
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
сирия
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авиаудар США по объектам ополченцев в Сирии не решит проблему нападений на американскую группировку войск в САР, а лишь спровоцирует новую волну агрессии со стороны различных иррегулярных формирований, заявил РИА Новости в пятницу вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин."Я думаю, что этим ударом США лишь спровоцируют новый более масштабный виток антиамериканской войны, которую будут ввести иррегулярные формирования в Сирии, причём речь идёт о широком спектре не связанных между собой и Ираном формирований: от радикальных исламистов до местных племен, которые абсолютно аполитичны, но при этом американцы их чем-то обидели", - сказал Сивков.Эксперт отметил, что участившиеся нападения на американские войска в Сирии со стороны вооруженных ополчений связаны с тем, что ряд сил, настроенных против Вашингтона, осознали, что единственный способ заставить США уйти из этой страны – ведение против них прокси-войны посредством различных группировок."Американские войска в Сирии весьма уязвимы – между соединениями там связи нет, кроме как по дорогам. Конвои на этих дорогах могут быть перехвачены, и снабжение группировки ВС США нарушится. Для блокировки снабжения достаточно также ввести в эти анклавы боевиков с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые будут сбивать идущие на посадку военно-транспортные самолёты", - подчеркнул Сивков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/siriya-1599054689.html
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константин сивков, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, сирия, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт оценил последствия авиаудара США по Сирии

11:35 26.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авиаудар США по объектам ополченцев в Сирии не решит проблему нападений на американскую группировку войск в САР, а лишь спровоцирует новую волну агрессии со стороны различных иррегулярных формирований, заявил РИА Новости в пятницу вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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"Я думаю, что этим ударом США лишь спровоцируют новый более масштабный виток антиамериканской войны, которую будут ввести иррегулярные формирования в Сирии, причём речь идёт о широком спектре не связанных между собой и Ираном формирований: от радикальных исламистов до местных племен, которые абсолютно аполитичны, но при этом американцы их чем-то обидели", - сказал Сивков.
Эксперт отметил, что участившиеся нападения на американские войска в Сирии со стороны вооруженных ополчений связаны с тем, что ряд сил, настроенных против Вашингтона, осознали, что единственный способ заставить США уйти из этой страны – ведение против них прокси-войны посредством различных группировок.
"Американские войска в Сирии весьма уязвимы – между соединениями там связи нет, кроме как по дорогам. Конвои на этих дорогах могут быть перехвачены, и снабжение группировки ВС США нарушится. Для блокировки снабжения достаточно также ввести в эти анклавы боевиков с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые будут сбивать идущие на посадку военно-транспортные самолёты", - подчеркнул Сивков.
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Константин СивковВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАСирияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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