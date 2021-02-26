Косачев прокомментировал авиаудар США по Сирии
09:09 26.02.2021 (обновлено: 09:31 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Военная агрессия США в Сирии ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки, заявил журналистам в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства - США, Ирак, Иран и Сирия, но где только одно из них - США - открыто применяет военную силу с санкции государства", - отметил сенатор.
По его словам, происходит это в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом "зелёной зоны" в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены и когда ответственные за этот обстрел назначаются самым банальным образом - из числа геополитических оппонентов.
"Тем самым США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права. Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.)", - заключил он.
Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.