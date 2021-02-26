https://ria.ru/20210226/siriya-1599035475.html

Косачев прокомментировал авиаудар США по Сирии

Косачев прокомментировал авиаудар США по Сирии

Военная агрессия США в Сирии ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:09

2021-02-26T09:09

2021-02-26T09:31

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

ллойд остин

министерство обороны сша

багдад (город)

константин косачев

сирия

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Военная агрессия США в Сирии ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки, заявил журналистам в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства - США, Ирак, Иран и Сирия, но где только одно из них - США - открыто применяет военную силу с санкции государства", - отметил сенатор.По его словам, происходит это в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом "зелёной зоны" в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены и когда ответственные за этот обстрел назначаются самым банальным образом - из числа геополитических оппонентов."Тем самым США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права. Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.)", - заключил он.Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.

https://ria.ru/20210226/udar-1599027544.html

https://ria.ru/20210226/siriya-1599031557.html

багдад (город)

сирия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ллойд остин, министерство обороны сша, багдад (город), константин косачев, сирия, иран, сша, в мире