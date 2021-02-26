https://ria.ru/20210226/siriya-1599023888.html

США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению

США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению

США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:58

2021-02-26T02:58

2021-02-26T03:51

вашингтон

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ирак

джо байден

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico со ссылкой на источник.Пентагон подтвердил информацию СМИ и уточнил, что уничтожено несколько зданий, использовавшихся ополченцами."По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби, поступившем в распоряжение РИА Новости.Кроме того, Пентагон сообщил, что считает принятые меры "пропорциональным ответом, проведенным в сочетании с дипломатическими мерами".Представители минобороны США утверждают, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.

https://ria.ru/20210211/siriya-1596940606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, министерство обороны сша, ирак, джо байден, сирия, сша, в мире