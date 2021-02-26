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США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению
США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению
США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:58
2021-02-26T03:51
вашингтон
министерство обороны сша
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сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico со ссылкой на источник.Пентагон подтвердил информацию СМИ и уточнил, что уничтожено несколько зданий, использовавшихся ополченцами."По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби, поступившем в распоряжение РИА Новости.Кроме того, Пентагон сообщил, что считает принятые меры "пропорциональным ответом, проведенным в сочетании с дипломатическими мерами".Представители минобороны США утверждают, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.
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вашингтон, министерство обороны сша, ирак, джо байден, сирия, сша, в мире

США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению

02:58 26.02.2021 (обновлено: 03:51 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico со ссылкой на источник.
Пентагон подтвердил информацию СМИ и уточнил, что уничтожено несколько зданий, использовавшихся ополченцами.
"По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Кроме того, Пентагон сообщил, что считает принятые меры "пропорциональным ответом, проведенным в сочетании с дипломатическими мерами".
Представители минобороны США утверждают, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.
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