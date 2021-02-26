https://ria.ru/20210226/siriya-1599023888.html
США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению
США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению
США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:58
2021-02-26T02:58
2021-02-26T03:51
вашингтон
министерство обороны сша
ирак
джо байден
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2534cfbb9a7dfc36312073d3b6b4ac7.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico со ссылкой на источник.Пентагон подтвердил информацию СМИ и уточнил, что уничтожено несколько зданий, использовавшихся ополченцами."По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби, поступившем в распоряжение РИА Новости.Кроме того, Пентагон сообщил, что считает принятые меры "пропорциональным ответом, проведенным в сочетании с дипломатическими мерами".Представители минобороны США утверждают, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.
https://ria.ru/20210211/siriya-1596940606.html
вашингтон
ирак
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1809095dfad6e083004ec3b44845315a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, министерство обороны сша, ирак, джо байден, сирия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США
нанесли удар по зданию в Сирии
, связанному с проиранским ополчением, сообщило Politico
со ссылкой на источник.
Пентагон подтвердил информацию СМИ и уточнил, что уничтожено несколько зданий, использовавшихся ополченцами.
"По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Кроме того, Пентагон сообщил, что считает принятые меры "пропорциональным ответом, проведенным в сочетании с дипломатическими мерами".
Представители минобороны США утверждают, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.