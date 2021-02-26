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https://ria.ru/20210226/sintszyan-1599061548.html
Французский журналист раскритиковал информацию западных СМИ о Синьцзяне
Французский журналист раскритиковал информацию западных СМИ о Синьцзяне
Известный французский писатель и журналист Максим Вивас (Maxime Vivas) недавно опубликовал новую книгу под названием "Уйгуры, конец ложным новостям” (Ouïghours, РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:16
2021-02-26T12:16
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 26 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Известный французский писатель и журналист Максим Вивас (Maxime Vivas) недавно опубликовал новую книгу под названием "Уйгуры, конец ложным новостям” (Ouïghours, pour en finir avec les fake news). В этой книге Вивас на примере своего личного опыта разоблачает ложь, связанную с Синьцзяном, придуманную западными СМИ.По его словам, он видел в Синьцзяне много уйгуров и много мечетей, в школах преподают на двух языках – китайском и уйгурском. Вивас убежден, что о так называемом геноциде совершенно не может быть и речи.Кроме того, на недавней видеоконференции не тему "История Коммунистической партии Китая” генеральный секретарь Компартии Курдистана (Ирак）Кава Махмуд сообщил, что меры по борьбе с терроризмом и дерадикализацией, принятые правительством Китая в Синьцзяне, являются наиболее успешными.Посмотрев некоторые репортажи западных СМИ, в том числе BBC, газеты "Нью-Йорк Таймс", CNN, относительно Синьцзян-Уйгурского автономного района, легко заметить, что в них масса предубеждений относительно идеологии Китая. Эти СМИ, как бойцы антикитайской армии, давно оставили всякую объективность, справедливость и профессиональную мораль, основные правила журналистики, неустанно строчат фейковые новости со злым умыслом повлиять на формирование общественного мнения.Но, как известно, на воре и шапка горит. К 30 репортажам из всего 40 статьей на тему Синьцзяна, сделанных BBC, журналисты не поставили свои подписи. Более того, эти т.н. репортажи без подписи готовили на основе информации из вторых рук, поэтому было не сложно добавить некоторые небылицы.Ложь не может устоять перед фактами! Синьцзян-Уйгурский автономный район всегда рад гостям из самых разных уголков мира. За последние несколько лет этот автономный район посетили 1200 дипломатов, журналистов, священнослужителей из более 100 стран мира. Китай также направил приглашения представителям ЕС и представителям его государств-членов. К сожалению, ответ и до сих пор не был получен. Китай всегда приглашает зарубежных гостей посетить Синьцзян. То, что они увидят своими глазами, безусловно, сразу же раскроет обман западных СМИ в вопросе освящения истинной ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
https://ria.ru/20210220/kitay-1598319601.html
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60
китай

Французский журналист раскритиковал информацию западных СМИ о Синьцзяне

12:16 26.02.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Lgrande8 / Maxime Vivas. Festival du livre jeunesse de Saint-Orens, 24 janvier 2014Французский писатель и журналист Максим Вивас
Французский писатель и журналист Максим Вивас - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY-SA 3.0 / Lgrande8 / Maxime Vivas. Festival du livre jeunesse de Saint-Orens, 24 janvier 2014
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Известный французский писатель и журналист Максим Вивас (Maxime Vivas) недавно опубликовал новую книгу под названием "Уйгуры, конец ложным новостям” (Ouïghours, pour en finir avec les fake news).
В этой книге Вивас на примере своего личного опыта разоблачает ложь, связанную с Синьцзяном, придуманную западными СМИ.
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По его словам, он видел в Синьцзяне много уйгуров и много мечетей, в школах преподают на двух языках – китайском и уйгурском. Вивас убежден, что о так называемом геноциде совершенно не может быть и речи.
Кроме того, на недавней видеоконференции не тему "История Коммунистической партии Китая” генеральный секретарь Компартии Курдистана (Ирак）Кава Махмуд сообщил, что меры по борьбе с терроризмом и дерадикализацией, принятые правительством Китая в Синьцзяне, являются наиболее успешными.
На заседании на высоком уровне 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве советник Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И выступил с видеообращением, в котором отметил, что в Синьцзяне никогда не было никакого "геноцида", "принудительного труда" или "религиозного притеснения". Китай выступает против использования вопросов прав человека для вмешательства во внутренние дела других стран.
Посмотрев некоторые репортажи западных СМИ, в том числе BBC, газеты "Нью-Йорк Таймс", CNN, относительно Синьцзян-Уйгурского автономного района, легко заметить, что в них масса предубеждений относительно идеологии Китая. Эти СМИ, как бойцы антикитайской армии, давно оставили всякую объективность, справедливость и профессиональную мораль, основные правила журналистики, неустанно строчат фейковые новости со злым умыслом повлиять на формирование общественного мнения.
Кто такие уйгуры и как Китай перевоспитывает малые народы - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 08:44Интервью
Кто такие уйгуры и как Китай "перевоспитывает" малые народы
Но, как известно, на воре и шапка горит. К 30 репортажам из всего 40 статьей на тему Синьцзяна, сделанных BBC, журналисты не поставили свои подписи. Более того, эти т.н. репортажи без подписи готовили на основе информации из вторых рук, поэтому было не сложно добавить некоторые небылицы.
Ложь не может устоять перед фактами! Синьцзян-Уйгурский автономный район всегда рад гостям из самых разных уголков мира. За последние несколько лет этот автономный район посетили 1200 дипломатов, журналистов, священнослужителей из более 100 стран мира. Китай также направил приглашения представителям ЕС и представителям его государств-членов. К сожалению, ответ и до сих пор не был получен. Китай всегда приглашает зарубежных гостей посетить Синьцзян. То, что они увидят своими глазами, безусловно, сразу же раскроет обман западных СМИ в вопросе освящения истинной ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
 
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