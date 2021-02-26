https://ria.ru/20210226/shtamm-1599079649.html
Инфекционист оценил риск британского штамма коронавируса в Москве
Инфекционист оценил риск британского штамма коронавируса в Москве
Риск прихода британского штамма коронавируса в Москву есть, но иммунитет к другим штаммам, по имеющимся исследованиям, способен защитить и от него, не стоит... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:02
2021-02-26T13:02
2021-02-26T13:16
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Риск прихода британского штамма коронавируса в Москву есть, но иммунитет к другим штаммам, по имеющимся исследованиям, способен защитить и от него, не стоит строить пессимистичных прогнозов, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует и вполне возможен завоз нового случая", - рассказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько вероятен приход британского штамма коронавируса в столицу в апреле.При этом Вознесенский отметил, что главный вопрос состоит в том, является ли тот иммунитет, который сформировался против других штаммов, защитным против британского штамма.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Сообщалось, что поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Риск прихода британского штамма коронавируса в Москву есть, но иммунитет к другим штаммам, по имеющимся исследованиям, способен защитить и от него, не стоит строить пессимистичных прогнозов, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
.
"Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует и вполне возможен завоз нового случая", - рассказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько вероятен приход британского штамма коронавируса в столицу в апреле.
При этом Вознесенский отметил, что главный вопрос состоит в том, является ли тот иммунитет, который сформировался против других штаммов, защитным против британского штамма.
"На сегодняшний момент все те исследования, которые проводятся, говорят, что иммунитет не зависит от той изменчивости, которую мы видим на сегодняшний день, и вероятность того, что британский штамм будет вызывать заболевания у тех, кто перенес уже коронавирусную инфекцию, пока что не очень высок. Я бы тут не стал довольно-таки пессимистичные прогнозы строить", - добавил эксперт.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Сообщалось, что поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе.