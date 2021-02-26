https://ria.ru/20210226/shtamm-1599079649.html

Инфекционист оценил риск британского штамма коронавируса в Москве

Инфекционист оценил риск британского штамма коронавируса в Москве

Риск прихода британского штамма коронавируса в Москву есть, но иммунитет к другим штаммам, по имеющимся исследованиям, способен защитить и от него, не стоит... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:02

2021-02-26T13:02

2021-02-26T13:16

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

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коронавирусы

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Риск прихода британского штамма коронавируса в Москву есть, но иммунитет к другим штаммам, по имеющимся исследованиям, способен защитить и от него, не стоит строить пессимистичных прогнозов, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует и вполне возможен завоз нового случая", - рассказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько вероятен приход британского штамма коронавируса в столицу в апреле.При этом Вознесенский отметил, что главный вопрос состоит в том, является ли тот иммунитет, который сформировался против других штаммов, защитным против британского штамма.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Сообщалось, что поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/shtamm-1598943691.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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