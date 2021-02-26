https://ria.ru/20210226/sertifikaty-1599021280.html

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности введения сертификатов вакцинации

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности введения сертификатов вакцинации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, как идет работа по введению сертификатов вакцинации. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T01:06

2021-02-26T01:06

2021-02-26T09:11

давид сассоли

европарламент

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, как идет работа по введению сертификатов вакцинации.По словам главы ЕК, в конце января государства — члены ЕС при поддержке Еврокомиссии договорились о том, какой набор данных нужно включить в сертификаты о вакцинации для применения в медицинских целях. Теперь, утверждает Фон дер Ляйен, странам необходимо реализовать договоренности в своих системах здравоохранения и в пограничном контроле. ЕК, со своей стороны, как считает глава ведомства, может помочь с координацией и выработкой стандартов по документам, подтверждающим сделанную прививку."Это займет время, по меньшей мере три месяца. <...> Страны-члены должны действовать оперативно, если мы хотим получить такие сертификаты к лету", — подчеркнула она.Ранее лидеры государств ЕС в совместном заявлении по итогам совещания по коронавирусу договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, подтверждение сделанной прививки станет основанием для въезда в Евросоюз из третьих стран.Кроме того, главы европейских государств и правительств отметили, что договорились ускорить одобрение и производство вакцин. Они также подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок.Помимо этого, европейские лидеры высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию.

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

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давид сассоли, европарламент, стелла кириакидес, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире