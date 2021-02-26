Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины
17:42 26.02.2021 (обновлено: 18:40 26.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости назвал бессовестной демагогией слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме как о вырванном в 2014 году сердце Украины, отметив, что полуостров ушел в Россию из-за госпереворота в Киеве.
Крым являлся сердцем Украины, вхождение полуострова в состав России "вырвало сердце" страны, заявил Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube.
"Бессовестная демагогия. Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает", - сказал Аксенов РИА Новости.
"На самом деле "сердце Украины", если использовать терминологию Зеленского, вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. Они и превратили это государство в страну-зомби, в живой труп, который подчиняется командам злых политических колдунов с Запада. И Зеленский принимает самое непосредственное участие в этом черном ритуале. Крым никто не вырывал, он ушел домой, потому что не хотел жить рядом с живыми мертвецами. Ушел в Россию – страну, с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан", - сказал Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".