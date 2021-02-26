https://ria.ru/20210226/serdtse-1599142902.html

Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины

Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости назвал бессовестной демагогией слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме как о вырванном в 2014 РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:42

2021-02-26T17:42

2021-02-26T18:40

политика

россия

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

республика крым

севастополь

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости назвал бессовестной демагогией слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме как о вырванном в 2014 году сердце Украины, отметив, что полуостров ушел в Россию из-за госпереворота в Киеве.Крым являлся сердцем Украины, вхождение полуострова в состав России "вырвало сердце" страны, заявил Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube."Бессовестная демагогия. Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает", - сказал Аксенов РИА Новости.По мнению Аксенова, Украину превратили в государство-зомби организаторы государственного переворота, Зеленский также стал участником "черного ритуала". Крым же ушел в Россию потому, что с ней сердца крымчан, отметил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/krym-1599101399.html

https://ria.ru/20210226/ukraina-1598903109.html

россия

республика крым

севастополь

киев

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политика, россия, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым, севастополь, киев