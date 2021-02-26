В Саратове восстановили водоснабжение после аварии
САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Водоснабжение и теплоснабжение восстановили в Саратове после коммунальной аварии, нарушившей на сутки подачу холодной воды в домах половины жителей города и создавшей перебои с отоплением и горячим водоснабжением, заявил глава города Михаил Исаев.
Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) в ночь на четверг перекрыло водовод. В зоне отключения холодной воды во всех шести районах города были 2726 домов с населением 424 тысячи человек, кроме того, возникли перебои с горячей водой и отоплением. Аварию устранили утром в четверг, только спустя сутки восстановили холодное водоснабжение, после чего к работе вернулись все котельные. В пятницу к 18.00 мск пять домов оставались без отопления, 12 домов - без холодной воды.
"Оперативный штаб принимает решение о том, что аварийная ситуация по подаче тепла и холодного водоснабжения ликвидирована. Очевидно, что причиной такой серьезной коммунальной аварии стал человеческий фактор, по нашему мнению, имеются признаки халатного отношения к своим должностным обязанностям сотрудников ООО "Концессии водоснабжения - Саратов". Правовую оценку этим действиям дадут надзорные органы", - написал Исаев в своем аккаунте Instagram.
Он принес извинения жителям за доставленные неудобства.
"Сейчас мы уже можем заявить о том, что ситуация в городе нормализовалась. Почти двое суток ремонтные бригады работали без перерыва на сон и отдых. Думаю, что все саратовцы присоединятся к искренним словам благодарности в адрес рабочих", - добавил он.
Ранее комиссия правительства области по выяснению причин коммунальной аварии назвала предварительной причиной сбоя в работе водоканала разморозку запорной арматуры на насосной станции, что, по мнению комиссии, произошло из-за отсутствия должного контроля и анализа температурного режима со стороны "КВС".
В настоящее время в Саратове плюс 2 градуса.