https://ria.ru/20210226/saratov-1599169783.html

В Саратове восстановили водоснабжение после аварии

В Саратове восстановили водоснабжение после аварии

Водоснабжение и теплоснабжение восстановили в Саратове после коммунальной аварии, нарушившей на сутки подачу холодной воды в домах половины жителей города и... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:55

2021-02-26T19:55

2021-02-26T19:55

россия

михаил исаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Водоснабжение и теплоснабжение восстановили в Саратове после коммунальной аварии, нарушившей на сутки подачу холодной воды в домах половины жителей города и создавшей перебои с отоплением и горячим водоснабжением, заявил глава города Михаил Исаев.Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) в ночь на четверг перекрыло водовод. В зоне отключения холодной воды во всех шести районах города были 2726 домов с населением 424 тысячи человек, кроме того, возникли перебои с горячей водой и отоплением. Аварию устранили утром в четверг, только спустя сутки восстановили холодное водоснабжение, после чего к работе вернулись все котельные. В пятницу к 18.00 мск пять домов оставались без отопления, 12 домов - без холодной воды.Он принес извинения жителям за доставленные неудобства.Ранее комиссия правительства области по выяснению причин коммунальной аварии назвала предварительной причиной сбоя в работе водоканала разморозку запорной арматуры на насосной станции, что, по мнению комиссии, произошло из-за отсутствия должного контроля и анализа температурного режима со стороны "КВС".В настоящее время в Саратове плюс 2 градуса.

https://ria.ru/20210210/otoplenie-1596868407.html

https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html

россия

саратов

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россия, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия