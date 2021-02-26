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В Саратове восстановили водоснабжение после аварии
В Саратове восстановили водоснабжение после аварии
Водоснабжение и теплоснабжение восстановили в Саратове после коммунальной аварии, нарушившей на сутки подачу холодной воды в домах половины жителей города и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:55
2021-02-26T19:55
россия
михаил исаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Водоснабжение и теплоснабжение восстановили в Саратове после коммунальной аварии, нарушившей на сутки подачу холодной воды в домах половины жителей города и создавшей перебои с отоплением и горячим водоснабжением, заявил глава города Михаил Исаев.Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) в ночь на четверг перекрыло водовод. В зоне отключения холодной воды во всех шести районах города были 2726 домов с населением 424 тысячи человек, кроме того, возникли перебои с горячей водой и отоплением. Аварию устранили утром в четверг, только спустя сутки восстановили холодное водоснабжение, после чего к работе вернулись все котельные. В пятницу к 18.00 мск пять домов оставались без отопления, 12 домов - без холодной воды.Он принес извинения жителям за доставленные неудобства.Ранее комиссия правительства области по выяснению причин коммунальной аварии назвала предварительной причиной сбоя в работе водоканала разморозку запорной арматуры на насосной станции, что, по мнению комиссии, произошло из-за отсутствия должного контроля и анализа температурного режима со стороны "КВС".В настоящее время в Саратове плюс 2 градуса.
https://ria.ru/20210210/otoplenie-1596868407.html
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россия, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия

В Саратове восстановили водоснабжение после аварии

19:55 26.02.2021
 
© Depositphotos / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Depositphotos / ruskpp
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САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Водоснабжение и теплоснабжение восстановили в Саратове после коммунальной аварии, нарушившей на сутки подачу холодной воды в домах половины жителей города и создавшей перебои с отоплением и горячим водоснабжением, заявил глава города Михаил Исаев.
Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) в ночь на четверг перекрыло водовод. В зоне отключения холодной воды во всех шести районах города были 2726 домов с населением 424 тысячи человек, кроме того, возникли перебои с горячей водой и отоплением. Аварию устранили утром в четверг, только спустя сутки восстановили холодное водоснабжение, после чего к работе вернулись все котельные. В пятницу к 18.00 мск пять домов оставались без отопления, 12 домов - без холодной воды.
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"Оперативный штаб принимает решение о том, что аварийная ситуация по подаче тепла и холодного водоснабжения ликвидирована. Очевидно, что причиной такой серьезной коммунальной аварии стал человеческий фактор, по нашему мнению, имеются признаки халатного отношения к своим должностным обязанностям сотрудников ООО "Концессии водоснабжения - Саратов". Правовую оценку этим действиям дадут надзорные органы", - написал Исаев в своем аккаунте Instagram.

Он принес извинения жителям за доставленные неудобства.
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"Сейчас мы уже можем заявить о том, что ситуация в городе нормализовалась. Почти двое суток ремонтные бригады работали без перерыва на сон и отдых. Думаю, что все саратовцы присоединятся к искренним словам благодарности в адрес рабочих", - добавил он.

Ранее комиссия правительства области по выяснению причин коммунальной аварии назвала предварительной причиной сбоя в работе водоканала разморозку запорной арматуры на насосной станции, что, по мнению комиссии, произошло из-за отсутствия должного контроля и анализа температурного режима со стороны "КВС".
В настоящее время в Саратове плюс 2 градуса.
 
РоссияМихаил ИсаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовПроисшествия
 
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