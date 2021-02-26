https://ria.ru/20210226/sanktsii-1599176800.html

Евросоюз начнет процедуру оформления новых антироссийских санкций 1 марта

Евросоюз начнет процедуру оформления новых антироссийских санкций 1 марта

Совет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) 1 марта проведет заседание, на котором планируется согласовать новый список персональных... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:54

2021-02-26T20:54

2021-02-26T20:54

россия

жозеп боррель

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Совет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) 1 марта проведет заседание, на котором планируется согласовать новый список персональных санкций против России за арест Алексея Навального, следует из повестки предстоящей встречи, ожидается, что позднее на неделе список будет опубликован и санкции вступят в силу.Сообщается также, что для окончательного оформления списка будет запущена письменная процедура, после которой санкционный список опубликуют в официальном журнале и он вступит в силу.Как сообщил РИА Новости официальный представитель ЕС, работа по подготовке санкционного списка продолжалась до последнего момента. "Пока невозможно говорить о каких-либо подробностях. Процесс, который был запущен Жозепом Боррелем по итогам заседания Совета МИД ЕС, все еще идет, и мы не можем комментировать проходящие в Совете процедуры до их окончательного утверждения", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщали СМИ, новые санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".В МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Главы МИД Евросоюза на заседании 22 февраля приняли политическое решение о расширении персональных антироссийских санкций, которые затронут причастных к аресту Навального. Санкции впервые примут в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, призывал немедленно его освободить.Разработку нового глобального режима санкций ЕС инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он же в одном из выступлений предложил назвать режим именем Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран-членов ЕС не нашла.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В октябре 2020 года ЕС за инцидент с "отравлением" Навального также принял индивидуальные санкции в отношении шести граждан России и одной организации в рамках режима санкций за распространение и применение химоружия, который ранее уже применялся в связи с "делом Скрипалей".Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, в мире