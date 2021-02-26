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Брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки
Брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки 2021.
2021-02-26T12:29
2021-02-26T12:29
анонсы
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Задать вопросУчастники:- региональный директор компании Quacquarelli Symonds (QS) Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;- ректоры ведущих российских университетов.Мероприятие проводит "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" совместно с британской компанией QS в преддверии выхода Рейтинга QS по направлениям подготовки (QS University Subject Rankings – 2021), результаты которого станут известны в ночь с третьего на четвертое марта в 00:00 по московскому времени. Эксперты обсудят динамику достижений российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки

12:29 26.02.2021
 
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3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки 2021.
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Участники:
- региональный директор компании Quacquarelli Symonds (QS) Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;
- ректоры ведущих российских университетов.

Мероприятие проводит "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" совместно с британской компанией QS в преддверии выхода Рейтинга QS по направлениям подготовки (QS University Subject Rankings – 2021), результаты которого станут известны в ночь с третьего на четвертое марта в 00:00 по московскому времени. Эксперты обсудят динамику достижений российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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