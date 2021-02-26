https://ria.ru/20210226/reyting-qs-1599072222.html

Брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки

Брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки

3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки 2021.

2021-02-26T12:29

2021-02-26T12:29

2021-02-26T12:29

анонсы

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Задать вопросУчастники:- региональный директор компании Quacquarelli Symonds (QS) Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;- ректоры ведущих российских университетов.Мероприятие проводит "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" совместно с британской компанией QS в преддверии выхода Рейтинга QS по направлениям подготовки (QS University Subject Rankings – 2021), результаты которого станут известны в ночь с третьего на четвертое марта в 00:00 по московскому времени. Эксперты обсудят динамику достижений российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы