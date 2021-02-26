Брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг в преддверии выхода рейтинга QS по направлениям подготовки 2021.
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Участники:
- региональный директор компании Quacquarelli Symonds (QS) Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;
- ректоры ведущих российских университетов.
Мероприятие проводит "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" совместно с британской компанией QS в преддверии выхода Рейтинга QS по направлениям подготовки (QS University Subject Rankings – 2021), результаты которого станут известны в ночь с третьего на четвертое марта в 00:00 по московскому времени. Эксперты обсудят динамику достижений российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- региональный директор компании Quacquarelli Symonds (QS) Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;
- ректоры ведущих российских университетов.
Мероприятие проводит "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" совместно с британской компанией QS в преддверии выхода Рейтинга QS по направлениям подготовки (QS University Subject Rankings – 2021), результаты которого станут известны в ночь с третьего на четвертое марта в 00:00 по московскому времени. Эксперты обсудят динамику достижений российских университетов, их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru