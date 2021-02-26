https://ria.ru/20210226/reyting-1599087391.html

Армия обогнала РПЦ в рейтинге общественных институтов России

Армия обогнала РПЦ в рейтинге общественных институтов России

Российская армия в рейтинге общественных институтов обогнала Русскую православную церковь и занимает первое место с 78,9%, РПЦ на втором месте (58,7%),... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:32

2021-02-26T13:32

2021-02-26T13:40

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российская армия в рейтинге общественных институтов обогнала Русскую православную церковь и занимает первое место с 78,9%, РПЦ на втором месте (58,7%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Третье место, согласно опросу, у средств массовой информации (53,3%), четвертое – у правоохранительных органов (45,3%), пятое – Общественной палаты (41%).Как указано в опросе, 78% россиян в разной степени доверяют министру обороны РФ Сергею Шойгу, 17% в разной степени не доверяют, а 6% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210212/rpts-1597239007.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь