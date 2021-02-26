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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210226/reyting-1599087391.html
Армия обогнала РПЦ в рейтинге общественных институтов России
Армия обогнала РПЦ в рейтинге общественных институтов России
Российская армия в рейтинге общественных институтов обогнала Русскую православную церковь и занимает первое место с 78,9%, РПЦ на втором месте (58,7%),... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:32
2021-02-26T13:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российская армия в рейтинге общественных институтов обогнала Русскую православную церковь и занимает первое место с 78,9%, РПЦ на втором месте (58,7%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Третье место, согласно опросу, у средств массовой информации (53,3%), четвертое – у правоохранительных органов (45,3%), пятое – Общественной палаты (41%).Как указано в опросе, 78% россиян в разной степени доверяют министру обороны РФ Сергею Шойгу, 17% в разной степени не доверяют, а 6% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Армия обогнала РПЦ в рейтинге общественных институтов России

13:32 26.02.2021 (обновлено: 13:40 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов к памятнику святого благоверного князя Александра Невского в рамках мероприятий по случаю празднования 300-летия Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге
Церемония возложения цветов к памятнику святого благоверного князя Александра Невского в рамках мероприятий по случаю празднования 300-летия Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российская армия в рейтинге общественных институтов обогнала Русскую православную церковь и занимает первое место с 78,9%, РПЦ на втором месте (58,7%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Третье место, согласно опросу, у средств массовой информации (53,3%), четвертое – у правоохранительных органов (45,3%), пятое – Общественной палаты (41%).
Как указано в опросе, 78% россиян в разной степени доверяют министру обороны РФ Сергею Шойгу, 17% в разной степени не доверяют, а 6% затруднились ответить.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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