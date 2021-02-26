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"Спутник Лайт" хотят использовать для ревакцинации
"Спутник Лайт" хотят использовать для ревакцинации
Вакцину "Спутник Лайт" после проведения ряда исследований могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:28
2021-02-26T12:31
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину "Спутник Лайт" после проведения ряда исследований могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.По ее словам, вакцина "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", по своему составу они идентичны."Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител и можно ли уже не ставить прививку. Если эта гипотеза подтвердится, то "Спутник Лайт" можно использовать со "Спутником V" для чего - для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо для тех, кто переболел, и у них снижается уровень антител, или изначальный уровень антител был выработан небольшой", - сказала Ракова.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

"Спутник Лайт" хотят использовать для ревакцинации

12:28 26.02.2021 (обновлено: 12:31 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину "Спутник Лайт" после проведения ряда исследований могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
По ее словам, вакцина "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", по своему составу они идентичны.
"Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител и можно ли уже не ставить прививку. Если эта гипотеза подтвердится, то "Спутник Лайт" можно использовать со "Спутником V" для чего - для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо для тех, кто переболел, и у них снижается уровень антител, или изначальный уровень антител был выработан небольшой", - сказала Ракова.
 
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