https://ria.ru/20210226/revaktsinatsiya-1599071848.html

"Спутник Лайт" хотят использовать для ревакцинации

"Спутник Лайт" хотят использовать для ревакцинации

Вакцину "Спутник Лайт" после проведения ряда исследований могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:28

2021-02-26T12:28

2021-02-26T12:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину "Спутник Лайт" после проведения ряда исследований могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.По ее словам, вакцина "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", по своему составу они идентичны."Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител и можно ли уже не ставить прививку. Если эта гипотеза подтвердится, то "Спутник Лайт" можно использовать со "Спутником V" для чего - для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо для тех, кто переболел, и у них снижается уровень антител, или изначальный уровень антител был выработан небольшой", - сказала Ракова.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество